Кървава нощ в Чикаго: Множество ранени при стрелба

М ножество хора са ранени при стрелба късно снощи в третия по големина американски град Чикаго, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Властите не са предоставили още допълнителна информация за причините за стрелбата, както и за точния брой на ранените.

#breaking

A major shooting incident occurred in central Chicago, leaving twelve people critically wounded. Authorities have deployed a significant police force to the scene, and there are reports suggesting a potential ongoing threat from an active shooter. pic.twitter.com/LmH8zN7QbX — News Extra24 (@24NewsExtra) July 3, 2025

Инцидентът е станал при ресторант "Артис" в квартал "Ривър норт" в Чикаго.

🚨JUST IN | Mass Shooting in Chicago

The gunfire in Downtown Chicago injured nine people. Police believe the incident was a drive-by shooting involving multiple vehicles. Stay safe and #ProtectTheWorld with Citizen.



📍Chicago, Illinois pic.twitter.com/2FXTrrjI4c — Citizen (@CitizenApp) July 3, 2025

Офицерът от чикагското полицейско управление Хулио Гарсия заяви, че органите на реда ще предоставят допълнителна информация, когато бъдат събрани повече данни за случилото се. Районът на стрелбата е бил отцепен от полицията.

Според представител на службите за бърза помощ в спешното отделение са били докарани за медицински преглед и лекарска помощ поне няколко души, ранени при стрелбата. Не съобщава какъв е броят на откараните в болница ранени при инцидента и какво е състоянието им.