Стрелба и смразяващи заплахи срещу Меси в родния му град

Н еизвестни откриха стрелба по супермаркет в Росарио, родния град на звездата на световния футбол Лионел Меси. Местните медии съобщават, че магазинът е собственост на семейството на съпругата на Меси Антонела Рокуцо, а неин братовчед е управител на супермаркета.

Криминалният инцидент е станал около 3 часа сутринта, когато двама души на мотор са спрели пред магазина и са изстреляли 14 патрона по неговата фасада. Извършителите са оставили и заплашителна бележка за Меси, написана на ръка. В нея пише: "Меси, чакаме те. Хавкин е наркопласьор, няма да те предпази".

Спортните събития, белязали 2022 година

Според радио Кадена 3 става въпрос за Пабло Хавкин, настоящият кмет на Росарио. Месните власти разследват случая, като се твърди, че може би извършителите изнудват Меси за пари. Никой не е пострадал при стрелбата, като основните щети са по металната решетка на магазина.

"Messi we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a narco and will not be able to protect you."

- note left at supermarket owned by Antonela Roccuzzo's cousin after it was shot at last night

[@cadena3rosario] pic.twitter.com/cMvY32DJ5t