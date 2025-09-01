Свят

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Истината за съдбата на Майкъл Рокфелер никога няма да бъде напълно потвърдена

1 септември 2025, 06:21
Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент
Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност
Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа
След атаката срещу АЕЦ

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност
Израел удари

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан
Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество
Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС

Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС
Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

П рез ноември 1961 г. обещаващият млад етнограф Майкъл Рокфелер изчезва край южното крайбрежие на Нова Гвинея.

Изчезването му предизвиква световен интерес не само защото е правнук на Джон Д. Рокфелер - един от най-богатите мъже в историята, но и заради мрачните слухове, които се появяват след това.

Официално е обявен за удавен, но в следващите десетилетия се оформя много по-зловеща версия, пише Rare Historical Photos.

Журналисти и следователи събират свидетелства, според които Рокфелер е оцелял след корабокрушение, стигнал е до брега - и е бил убит и изяден от членове на племето Асмат.

Истината остава една от най-загадъчните и ужасяващи мистерии на XX век.

  • Ранният живот на Майкъл Рокфелер

Майкъл Кларк Рокфелер е роден през 1938 г. - най-малкият син на Нелсън Рокфелер, губернатор на Ню Йорк, и пряк потомък на легендарния индустриалец Джон Д. Рокфелер.

Въпреки че е израснал в привилегии и от него се очаква да поеме роля в политическата и бизнес империя на семейството, още от ранни години проявява влечение към изследвания, изкуство и култура, а не към власт и финанси.

След като завършва Харвард през 1960 г., Майкъл отказва да прекара живота си в заседателни зали.

Вдъхновен от новооткрития Музей на примитивното изкуство на баща си, той се заема да допринася със собствена работа и започва да планира събиране на уникална колекция за музея.

  • Първата експедиция до Нова Гвинея

В началото на 60-те години колониалните власти и мисионери вече имат известен достъп до територията на племето Асмат, но много села остават почти недокоснати от външния свят.

Когато Майкъл и екипът му пристигат в селото Оцянеп - едно от най-големите селища на асматите, местните ги търпят, но не ги приемат изцяло.

Те позволяват да бъдат снимани, но отказват да се разделят със свещени културни предмети като изящно издялани дървени стълбове, използвани в ритуали и обреди, свързани с отмъщение и отрязване на глави.

Вместо да се разочарова, това още повече засилва интереса на Майкъл. В дневника си той описва земята като по-диво и непознато място от всичко, което е виждал.

Обичаите на асматите шокират външните наблюдатели. Междуплеменните войни често завършват с обезглавяване и изяждане на враговете. В ритуалите им присъстват и сексуални практики, непознати за западното общество, включително церемонии с пиене на урина.

След завръщането си Майкъл решава да създаде пълна антропологична документация за асматите и да събере колекция за музея.

Къде се губят следите на милиардите на Рокфелер у нас

  • Втората експедиция и изчезването

В края на 1961 г. Майкъл тръгва на втора експедиция, този път заедно с холандския антрополог Рене Васинг.

На 19 ноември лодката им попада на бурно море, преобръща се и двамата остават на 12 мили от брега, вкопчени в корпуса.

След часове в океана Майкъл взема съдбоносно решение: "Мисля, че мога да стигна", казва той и тръгва да плува към брега.

На следващия ден местни рибари спасяват Васинг. От Майкъл обаче няма следа.

Започва мащабна спасителна операция с кораби, самолети и хеликоптери. На място пристигат и родителите му. След девет дни търсене холандските власти обявяват, че няма надежда. Официалната версия е удавяне, но тялото му така и не е намерено.

Въпроси, на които може да не получим отговор

  • Теории за зловещ край

Още в първите месеци след изчезването тръгват слухове, че Майкъл е достигнал до брега, но е бил убит.

Мисионери, които познават езика и обичаите на асматите, събират разкази, според които той е пленен почти гол, а след спор е намушкан и убит.

Свидетели твърдят, че останките му, череп, кости, както и лични вещи като очилата и шортите, са били поделени между петнадесет мъже.

През март 1962 г. Асошиейтед прес публикува първи материал, според който Рокфелер е бил убит и разчленен, а костите му са били превърнати в оръжия и риболовни уреди.

През следващите години журналистически разследвания и доклади на холандската полиция стигат до същото заключение.

  • Нови свидетелства и мрачни подробности

През 2014 г. американският журналист Карл Хофман публикува книгата "Дива жътва", в която твърди, че холандските власти са знаели истината, но са я прикрили, за да избегнат политически и културен скандал.

По негови източници Майкъл е достигнал до Оцянеп, където е бил убит като отмъщение за инцидент през 1958 г., когато холандски войници убиват местни мъже.

В тези разкази се описва, че черепът му е бил разцепен, мозъкът - изяден, а плътта - сготвена и изконсумирана. Бедрените кости били превърнати в кама, пищялите  във върхове на копия, а кръвта му използвана в ритуални танци.

Скоро след това в района избухва епидемия от холера, която много асмати възприемат като наказание от духовете за убийството.

  • Мистерия без край

Истината за съдбата на Майкъл Рокфелер никога няма да бъде напълно потвърдена. Но комбинацията от липсващо тяло, свидетелства на очевидци и културния контекст на племето асмат превръща случая в една от най-ужасяващите и най-обсъждани загадки на миналия век.

Източник: Rare Historical Photos    
Майкъл Рокфелер Изчезване Канибализъм Племето Асмат Нова Гвинея Етнограф Мистерия Семейство Рокфелер Убийство Асматски обичаи
Последвайте ни

По темата

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 14 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 8 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 10 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Свят Преди 57 минути

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН

Може ли истинският мед да се развали? Отговорът може да изненада някои

Може ли истинският мед да се развали? Отговорът може да изненада някои

Любопитно Преди 1 час

Медът се радва на репутацията си от векове като продукт, който никога не се разваля

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Свят Преди 1 час

Нидерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото

<p>1 септември: Училището на ужасите &ndash; кошмарът в Беслан</p>

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се случва на този ден в историята

<p>Начало на Църковната нова година &ndash; ето кой празнува</p>

Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Любопитно Преди 1 час

Църквата почита Симеон Стълпник - вижте кой празнува имен ден

<p>☀️ Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31&deg;&nbsp;</p>

Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Технологии Преди 1 час

Обновлението тази година е малко по-различно

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Свят Преди 9 часа

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

<p>Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си</p>

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Свят Преди 10 часа

Нарендра Моди се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Свят Преди 11 часа

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Свят Преди 11 часа

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

България Преди 12 часа

Това съобщи професорът от Софийския университет Людмил Димитров

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 13 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

<p>Ето какво ще бъде времето през септември</p>

От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд

България Преди 13 часа

Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

България Преди 15 часа

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Хороскопът за СЕПТЕМВРИ 2025: Месец на промени, нови начала и изпитания в отношенията

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 септември, понеделник

Edna.bg

Рекордна сделка! Ливърпул договори Александър Исак

Gong.bg

Юго Екитике с първа повиквателна за Франция

Gong.bg

Църквата чества Симеоновден

Nova.bg

Защо краят на войната в Газа не е близо

Nova.bg