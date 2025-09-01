Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

П рез ноември 1961 г. обещаващият млад етнограф Майкъл Рокфелер изчезва край южното крайбрежие на Нова Гвинея.

Изчезването му предизвиква световен интерес не само защото е правнук на Джон Д. Рокфелер - един от най-богатите мъже в историята, но и заради мрачните слухове, които се появяват след това.

Официално е обявен за удавен, но в следващите десетилетия се оформя много по-зловеща версия, пише Rare Historical Photos .

Журналисти и следователи събират свидетелства, според които Рокфелер е оцелял след корабокрушение, стигнал е до брега - и е бил убит и изяден от членове на племето Асмат.

Истината остава една от най-загадъчните и ужасяващи мистерии на XX век.

¿SE LO COMIERON?

La trágica historia de Michael Rockefeller, el desaparecido heredero de la dinastía

Meses después se dijo que habían visto al joven y siempre se ha creído que Michael no se ahogó.

Michael Rockefeller tenía 23 años cuando desapareció el 19 de noviembre de 1961. pic.twitter.com/jhTbMGmgk0 — Angelilla Jolines (@AJolines) October 8, 2021

Ранният живот на Майкъл Рокфелер

Майкъл Кларк Рокфелер е роден през 1938 г. - най-малкият син на Нелсън Рокфелер, губернатор на Ню Йорк, и пряк потомък на легендарния индустриалец Джон Д. Рокфелер.

Въпреки че е израснал в привилегии и от него се очаква да поеме роля в политическата и бизнес империя на семейството, още от ранни години проявява влечение към изследвания, изкуство и култура, а не към власт и финанси.

След като завършва Харвард през 1960 г., Майкъл отказва да прекара живота си в заседателни зали.

Вдъхновен от новооткрития Музей на примитивното изкуство на баща си, той се заема да допринася със собствена работа и започва да планира събиране на уникална колекция за музея.

The Alleged Cannibalistic Killing of Michael Rockefeller, 1960



Michael Rockefeller, born in 1938, was the grandson of oil magnate John D. Rockefeller. Interested in indigenous art, he traveled to Dutch New Guinea to document the Asmat people, who believed white people were… pic.twitter.com/LGYcSWZZw0 — Legal Nun (@Legalnun) August 6, 2024

Първата експедиция до Нова Гвинея

В началото на 60-те години колониалните власти и мисионери вече имат известен достъп до територията на племето Асмат, но много села остават почти недокоснати от външния свят.

Когато Майкъл и екипът му пристигат в селото Оцянеп - едно от най-големите селища на асматите, местните ги търпят, но не ги приемат изцяло.

Те позволяват да бъдат снимани, но отказват да се разделят със свещени културни предмети като изящно издялани дървени стълбове, използвани в ритуали и обреди, свързани с отмъщение и отрязване на глави.

Вместо да се разочарова, това още повече засилва интереса на Майкъл. В дневника си той описва земята като по-диво и непознато място от всичко, което е виждал.

Обичаите на асматите шокират външните наблюдатели. Междуплеменните войни често завършват с обезглавяване и изяждане на враговете. В ритуалите им присъстват и сексуални практики, непознати за западното общество, включително церемонии с пиене на урина.

След завръщането си Майкъл решава да създаде пълна антропологична документация за асматите и да събере колекция за музея.

Къде се губят следите на милиардите на Рокфелер у нас

Втората експедиция и изчезването

В края на 1961 г. Майкъл тръгва на втора експедиция, този път заедно с холандския антрополог Рене Васинг.

На 19 ноември лодката им попада на бурно море, преобръща се и двамата остават на 12 мили от брега, вкопчени в корпуса.

След часове в океана Майкъл взема съдбоносно решение: "Мисля, че мога да стигна", казва той и тръгва да плува към брега.

На следващия ден местни рибари спасяват Васинг. От Майкъл обаче няма следа.

Започва мащабна спасителна операция с кораби, самолети и хеликоптери. На място пристигат и родителите му. След девет дни търсене холандските власти обявяват, че няма надежда. Официалната версия е удавяне, но тялото му така и не е намерено.

Въпроси, на които може да не получим отговор

Теории за зловещ край

Още в първите месеци след изчезването тръгват слухове, че Майкъл е достигнал до брега, но е бил убит.

Мисионери, които познават езика и обичаите на асматите, събират разкази, според които той е пленен почти гол, а след спор е намушкан и убит.

Свидетели твърдят, че останките му, череп, кости, както и лични вещи като очилата и шортите, са били поделени между петнадесет мъже.

През март 1962 г. Асошиейтед прес публикува първи материал, според който Рокфелер е бил убит и разчленен, а костите му са били превърнати в оръжия и риболовни уреди.

През следващите години журналистически разследвания и доклади на холандската полиция стигат до същото заключение.

These are the last verified photos of Michael Rockefeller, grandson of the richest person in the world.



He disappeared without a trace in 1961 in Papua New Guinea while researching the Asmat people, a cannibal tribe. pic.twitter.com/P6TEnrtT0R — Historyland (@HistorylandHQ) September 1, 2024

Нови свидетелства и мрачни подробности

През 2014 г. американският журналист Карл Хофман публикува книгата "Дива жътва", в която твърди, че холандските власти са знаели истината, но са я прикрили, за да избегнат политически и културен скандал.

По негови източници Майкъл е достигнал до Оцянеп, където е бил убит като отмъщение за инцидент през 1958 г., когато холандски войници убиват местни мъже.

В тези разкази се описва, че черепът му е бил разцепен, мозъкът - изяден, а плътта - сготвена и изконсумирана. Бедрените кости били превърнати в кама, пищялите във върхове на копия, а кръвта му използвана в ритуални танци.

Скоро след това в района избухва епидемия от холера, която много асмати възприемат като наказание от духовете за убийството.

Michael Rockefeller disappeared without a trace in 1961 in Papua New Guinea while researching the Asmat people, a cannibal tribe. Years later, a photograph was taken of the same tribe, and there was a white man among them. pic.twitter.com/mKssWz2OxZ — Historic Vids (@historyinmemes) August 11, 2025

Мистерия без край

Истината за съдбата на Майкъл Рокфелер никога няма да бъде напълно потвърдена. Но комбинацията от липсващо тяло, свидетелства на очевидци и културния контекст на племето асмат превръща случая в една от най-ужасяващите и най-обсъждани загадки на миналия век.