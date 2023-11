Страните от Бенелюкс замразиха участието си в Договора за обикновените въоръжени сили в Европа

С траните от Бенелюкс разпространиха съвместно изявление, в което посочват, че заедно с други съюзници от НАТО замразяват участието си в Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), съобщи Белга.

Изявлението бе направено във връзка с окончателното оттегляне на Русия от договора, което вчера влезе в сила.

Following Russia's withdrawal from the #CFEtreaty, a fundamental pillar of European security, the #Benelux countries, alongside other CFE States Parties, have decided to suspend the operation of the Treaty.



