Син на Честър Бенингтън от Linkin Park разкри, че е трансджендър

Д равен Бенингтън, 22-годишното дете на покойния фронтмен на Linkin Park Честър Бенингтън, обяви публично, че е трансджендър.

Въпреки че до момента Дравен бе споменаван с мъжки местоимения, биографията му в Instagram вече съдържа местоименията "тя/нея".

Честър Бенингтън приветства Дравен на бял свят заедно с първата си съпруга Саманта Олит, с която беше женен от 1996 до развода им през 2005 г.

