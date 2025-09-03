Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

О тчуждената транссексуална дъщеря на Илон Мъск, Вивиан Уилсън, заяви, че е фалирала, след като публично прекъсна връзките си с най-богатия човек на планетата. Тя избрала да живее с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“.

„Хората предполагат, че имам много пари. Нямам стотици хиляди долари на разположение“, каза 21-годишната Вивиан пред The Cut в обширно интервю, публикувано във вторник.

„Майка ми е богата, нали? Но очевидно другият [Мъск]... е невъобразимо богат. Нямам желание да бъда свръхбогата“, продължи тя.

Състоянието на Мъск се оценява на 413 милиарда долара.

„Мога да си позволя храна. Имам приятели, подслон и някакъв доход, което е хубаво и съм много по-щастлива от повечето хора на моята възраст в Лос Анджелис.“

Уилсън – най-голямото от 14-те деца на Мъск – прекъсна връзките си с баща си, основател на Tesla, през 2022 г., когато подаде петиция за промяна на пола и името си.

Оттогава Уилсън многократно критикува технологичния магнат в социалните медии, наричайки го „жалко дете-мъж“, което не приема пола си. Мъск, от своя страна, твърди в минали интервюта, че Уилсън е била „убита от вируса на будния ум“ и че е бил „подмамен“ да ѝ позволи да премине през трансформация на 16-годишна възраст.

Въпреки това Уилсън използва публичния скандал с баща си, като споделя пред списанието, че най-стереотипното нещо за нея са „проблемите с баща си“.

В интервюто тя говори и за разкошното си възпитание, отбелязвайки, че е ходила в „частна гимназия, пълна с деца на известни хора“, сред които Гуинет Полтроу и дъщерята на Крис Мартин, Епъл. Тя добавя, че е учила множество езици, включително корейски, китайски, японски и испански.

Уилсън признава, че е учила в колежи в Канада и Япония, преди да се откаже, обвинявайки изкуствения интелект за загубата на „мотивацията“ ѝ.

Говорейки за новооткритата си слава, Вивиан – която вече има агент и наскоро се появи на корицата на Teen Vogue – заявява, че „не е много добра в това да бъде известна“.

„Борих се толкова упорито, толкова дълго, за да бъда възприемана като обикновен човек. Имаше момент буквално точно преди да стана известна, когато никой не знаеше коя съм. Беше невероятно. Всички се отнасяха с мен като с обикновен човек. Някак ми липсва това. Но също така ми харесва да съм известна“, казва тя. „Предполагам, че съм някак безразлична към това. Но ми харесва фактът, че ми носи пари.“