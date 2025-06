Стая 39: Откъде идват милиардите на Ким Чен-ун?

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е известен със своя разточителен начин на живот – от притежаването на частен остров до харченето на милиони за бельо за своя „отряд за удоволствие“, състоящ се от хиляди жени. Неговият автопарк включва луксозни автомобили Mercedes, частни самолети, яхти, часовници Rolex и вили; Ким Чен-ун разполага с всичко, разказва TripsatAsia. Но откъде идват парите за всичко това?

Отговорът се крие зад вратата на Стая 39 – специализирана организация, разположена в централата на правителството в Пхенян, която цели да набавя чуждестранна валута за лидера чрез всевъзможни средства.

Агентите от Стая 39 правят всичко необходимо - производство на наркотици, печатане на фалшиви банкноти, търговия с оръжие и дори трафик на деца, за да финансират охолния живот на своя върховен лидер. Те наемат химици за производството на амфетамини и опиоиди, които се внасят в Япония, Китай и на други места в Азия. През 2003 г. Австралия конфискува пратка хероин на стойност 27 милиона долара, свързана със Северна Корея. Мистериозната организация генерира между 500 милиона и 1 милиард долара годишно за Ким Чен-ун, позволявайки му да купува политическа подкрепа и да финансира ядрени програми.

Докато хората му страдат от глад, Ким Чен-ун се наслаждава на деликатеси като гъши дроб, омар и хайвер.

Стая 39 е създадена от прародителя на нацията Ким Ир Сен като личен фонд за богатства в края на 1970-те години. В онези дни Северна Корея е една водеща индустриална сила в Азия. Страната се възползваше от Съветския съюз, но всичко се срина през 1990-те години след разпадането му. Русия спира доставките на петрол за Северна Корея, което предизвиква масов недостиг. Селскостопанският сектор започва да страда от свръхзависимост от торове, комбинирано с природни бедствия. А проблемите с електричеството се превръщат в извинение за Ким Чен Ир да развие ядрена енергия.

След първия ядрен тест на Пхенян през 2006 г. Съветът за сигурност на ООН налага строги икономически санкции на Северна Корея. Страната бързо губи стойността на валутата си, принуждавайки режима да търси алтернативни източници на чуждестранна валута на черния пазар.

Оттогава Стая 39 се утвърди като жизненоважен източник на доходи за Северна Корея. През последните две десетилетия служители на американското разузнаване се опитват да разкрият тайните на Стая 39.

Те осуетиха опити за контрабанда на две италиански яхти на стойност над 15 милиона долара, след като новите санкции блокираха потока от луксозни стоки към страната.

Незаконни дейности

По време на разследванията бяха открити фалшиви банкноти от 100 долара, известни като "супербанкноти", считани за едни от най-точните фалшификати в света. Според доклад на американски университет, Северна Корея е разпространила фалшиви банкноти на стойност 114 милиона долара през 2001 г., с приблизителна възвръщаемост от 27 милиона долара годишно. В резултат на това, САЩ преработиха дизайна на банкнотите от 100 долара, за да се справят с проблема.

