Северна Корея ще отвори морски курорт за чуждестранни посетители

С еверна Корея откри морски курорт на източното крайбрежие, наречен Wonsan Kalma, с цел да привлече повече туристи в изолирания комунистически режим, съобщиха държавните медии. Курортът ще бъде отворен за местни туристи на 1 юли, но все още не е ясно кога ще посрещне чужденци.

Ким Чен Ун, който израснал във Вонсан - известен със своите елитни вили и бивша тестова площадка за ракети, се стреми да трансформира града. Според държавната медия KCNA, курортът може да побере до 20 000 посетители и предлага 4 км плажна ивица с хотели, ресторанти, търговски центрове и воден парк. Тези твърдения обаче остават непроверени.

Северна Корея, която е подложена на санкции заради ядрената си програма, е една от най-бедните страни в света и изразходва ресурсите си главно за военни цели и култа към семейство Ким. Някои специалисти смятат, че Пхенян търси начин да печели пари от туризъм, като досега основните туристи от чужбина са от Китай и Русия.

Роуън Биърд, съосновател на Young Pioneer Tours, сподели пред BBC надеждата си за по-широко отваряне към международен туризъм, но засега това не изглежда вероятно. Пандемията от COVID-19 удари туризма през 2020 г., затваряйки границите на страната, които бяха частично отворени през 2023 г. за руски туристи, а по-късно и за посетители от други западни държави.

Някои туристически агенции остават скептични относно привлекателността на Wonsan за западни туристи. Според г-н Биърд, ключовите обекти като Пхенян и DMZ ще продължават да привличат международни посетители.

Въпреки това, Елиът Дейвис, директор на Uri Tours, смята, че Северна Корея притежава "привлекателна ниша" за пътници, които търсят нетрадиционни дестинации. KCNA описва развитието на Wonsan като "голямо събитие" и значима крачка в новата ера на туризма.

