Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвини Кремъл, че ограничава достъпа на руските граждани до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната под натиска на санкциите заради войната в Украйна.

„С нарастващата инфлация и стремително покачващите се лихвени проценти последствията от избраната от Русия война се плащат от джоба на самите руски граждани“, заяви фон дер Лайен пред евродепутати в Страсбург.

Руският бизнес алармира Путин за щетите от ограниченията в интернет

Тя подчерта, че в отговор Кремъл „ограничава интернет и свободната комуникация“, предаде АФП.

„Руснаците усещат, че отново живеят зад Желязна завеса - този път дигитална“, посочи председателят на Европейската комисия.

„Ако историята ни учи на нещо, то е, че всички подобни стени в крайна сметка падат“, добави тя.

Фон дер Лайен: Продължаваме санкциите срещу Русия

През последните месеци руските власти засилват контрола върху интернет достъпа, като забавят работата на приложения като Telegram и WhatsApp, затягат ограниченията върху виртуалните частни мрежи (VPN) и налагат временни прекъсвания на връзката.

Тези мерки, включително и в столицата Москва, предизвикват редки прояви на обществено недоволство след години на засилен контрол върху свободата на словото.

След началото на военните действия в Украйна Русия въведе строги закони срещу публичното несъгласие, като криминализира критиките към Кремъл и армията чрез твърди мерки за военна цензура.

Фон дер Лайен: Това е чист терор!

Миналата седмица Европейският съюз одобри мащабен заем за Украйна и прие нов пакет от санкции срещу Москва след месеци забавяне.

Новият пакет е 20-ият по ред от страна на 27-членния блок от началото на руската инвазия през 2022 г.

Как руснаците се борят срещу интернет репресиите на Путин

Макар руската икономика досега до голяма степен да устоява на санкционния натиск, представители на ЕС подчертават, че вече започват да се появяват признаци на отслабване.