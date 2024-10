Среднощна атака: Русия удари Украйна със 87 дрона и 4 ракети

Р усия е извършила тази нощ нападение с 87 безпилотни летателни апарата и четири ракети срещу територията на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинските военновъздушни сили.

⚡️At night, the 🇺🇦Ukrainian military shot down 56 of 87 🇷🇺Russian kamikaze drones. Another 25 drones were lost in location. Two missiles of an unknown type were also shot down. pic.twitter.com/iuHImEX8yv