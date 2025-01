"Събудих се от кома и открих, че съм родила"

Ж ена, която е била поставена в изкуствена кома след тежка бременност, сподели, че се е събудила и е открила, че бебето ѝ е родено.

Атланта Макинтайър, 29, от Лантрисант в Ронда Синон Таф, изпитва прекомерно гадене и повръщане по време на бременността си, известно като хиперемезис гравидарум (HG).

По време на един епизод на повръщане Макинтайър се задавя и трябва да бъде поставена в изкуствена кома от лекарите.Когато идва в съзнание, тя открива, че дъщеря ѝ е родена с цезарово сечение.

