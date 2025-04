Спасиха котка, заключена във фризера на бензиностанция

З аключена в търговски фризер зад бензиностанция в Охайо, котка оцеля по чудо и бе спасена от служители на Animal Charity of Ohio, пише People.

В ранните сутрешни часове на 2 април служител на полицейското управление в Йънгстаун получава сигнал, че в търговски фризер зад бензиностанция е заключена котка, се казва в изявление на благотворителната организация. Полицаят незабавно се свързал с хуманните агенти на Animal Charity.

Котката, която благотворителната организация на Охайо нарекла Кали, била спасена и настанена на безопасно място в центъра на благотворителната организация, където „получава много любов и грижи“, заявиха от организацията.

