Котка случайно открива нов екзотичен вирус в САЩ

Б лагодарение на непреднамерената котешка работа на терен, учените са установили първия в историята джейлонгвирус, открит в САЩ, който е и първият по рода си, който изобщо е бил идентифициран.

Всичко започнало, когато котка на име Пепър влязла в дома си в Гейнсвил, Флорида, и пуснала мъртва мишка в краката на стопанина си. Може би добронамерено, но доста неприятно предложение, което би накарало много от нас да изпищят и да избягат надалеч.

Не такъв е случаят със собственика на Пепър, Джон Ледники - за него мишката е възможност.

Ледники, професор в Университета на Флорида, е специалист по вирусите и провеждаше изследвания, за да установи дали гризачите са преносители на вируса на еленската шарка - вид вирус, който причинява характерни кожни лезии при елените.

