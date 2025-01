Котка пътешественик измина хиляди километри

К отка мейн куун на име Митънс (превод Ръкавици) случайно стана обигран пътешественик този месец, когато клетката ѝ беше забравена в товарното отделение на самолет и тя направи три пътувания за 24 часа между Нова Зеландия и Австралия.

Митънс, на осем години, имаше билет за еднопосочно пътуване със семейството си от Крайстчърч, Нова Зеландия до новия им дом в Мелбърн, Австралия на 13 януари. Собственичката ѝ Марго Неас каза в сряда, че докато е чакала Митънс да бъде разтоварена от товарната зона на самолета, са минали три часа без следа от котката.

Тогава наземният персонал призна на Нийс, че самолетът се е върнал в Нова Зеландия – с котката, която все още е пасажер.

Обратното пътуване отнема около седем часа и половина.

Неас призна, че е била изключително шокирана и притеснена.

"Как може да се случи това?",попита тя.

Пилотът на Air New Zealand беше уведомен за допълнителния пътник по време на полета и включи отоплението в товарното отделение, за комфорта на Митънс, добави тя. На Неас беше казано, че прибрана инвалидна количка е скрила изгледа към клетката на котката и заради това са я пропуснали.

