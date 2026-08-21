Спасиха 3 села, но не могат да овладеят пожара в Сърбия

Г орският пожар в природния резерват "Делиблатски (Банатски) пясъци" не е овладян, предава РТС.

Борбата с огъня продължи през цялата нощ, а най-трудна беше ситуацията в община Бела Църква, около селата Гребенац, Шушара и Кайтасово.

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Според актуалната информация пожарникарите са успели да спасят тези села, а жителите им са евакуирани.

Руският самолет Ил-76, който кацна на летището в Ниш на 19 август късно вечерта, оказва голяма помощ при потушаването на пожара, предават сръбските медии от място.

Голяма помощ оказват и членове на доброволни пожарни дружества, пристигнали в резервата от цяла Сърбия.

Сръбският президент Александър Вучич благодари на Русия за оказаната помощ.

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„Нуждаехме се от голям самолет, способен да превозва големи резервоари за вода. Благодарен съм на Руската федерация, че ни изпрати Ил-7. Пилотът пусна над 200 тона вода, като 21 тона попаднаха директно в огнището на пожара и спасиха 50 постройки. Всички къщи бяха спасени“, заяви Вучич пред РТС.

Делиблатските пясъци, които са най-голямата пясъчна площ в Европа и имат статут на природен резерват от 1977 г., се намират в Югоизточна Сърбия на около 75 км от столицата Белград. Те покриват 300 кв. км от югоизточната Панонска низина в автономната сръбска област Войводина.