Инстаграм отново се срина, Фейсбук призна за проблем

Д остъпът до Инстаграм отново е затруднен, само дни след предишния голям срив, съобщава „Индипендънт”.

От „Фейсбук”, компанията собственик, признаха, че има проблем.

„Наясно сме, че някои хора имат проблеми с достъпа до нашите приложения и продукти. Работим за възможно най -бързото нормализиране на нещата и се извиняваме за неудобствата”.

Порталът за проследяване на стабилността на интернет сайтовете, Даун детектър отчете скок в оплакванията този следобед.

