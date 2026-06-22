Свят

Зловещо предсказание от 1997 г., предрича голям трус за САЩ точно през 2026 г.

Книга на няколко десетилетия, която твърди, че историята се повтаря в предвидими цикли, привлича ново внимание заради зловеща прогноза за 2026 г.

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юни 2026, 14:07
Зловещо предсказание от 1997 г., предрича голям трус за САЩ точно през 2026 г.
Източник: iStock/GettyImages

К нига на няколко десетилетия, която твърди, че историята се повтаря в предвидими цикли, привлича ново внимание заради зловеща прогноза за 2026 г. Публикувана през 1997 г., „Четвъртото преобразуване“ (The Fourth Turning) от Уилям Щраус и Нийл Хау твърди, че американската история се разгръща в повтарящи се 80-годишни цикли, всеки от които завършва с период на сътресения, известен като „Криза“.

Авторите, които също така въвеждат термина „Милениали“ (поколението Y), прогнозират, че тази турбулентна епоха ще кулминира в драматична развръзка около 2026 г. Тяхната прогноза предизвика възроден интерес поради няколко събития, които според поддръжниците на теорията съвпадат с предупрежденията в книгата, пише Daily Mail.

Авторите пишат, че криза, започваща в средата на първото десетилетие на XXI в., ще достигне своя кулминационен пункт около 2020 г., след което ще се насочи към окончателна развръзка шест години по-късно. Някои читатели свързват тази прогноза с пандемията от COVID-19, докато други посочват икономическите и социалните сътресения през последните две десетилетия.

Но визията на книгата за това какво предстои след това далеч не е успокояваща, тъй като Щраус и Хау предупреждават, че развръзката на настоящия цикъл може фундаментално да прекрои Америка и дори да застраши оцеляването на нацията.

Щраус и Хау пишат: „Ако катализаторът на Кризата се появи по график, около 2005 г., тогава кулминацията ще бъде около 2020 г., а развръзката – около 2026 г. Как ще изглежда Америка, когато излезе от Четвъртото преобразуване? Историята не дава гаранции“.

Авторите предупреждават, че настоящата криза и нейната евентуална развръзка могат да имат дълбоки последици, пишейки: „Това може да означава трайно поражение, от което нашето национално безгрижие, а може би и самата ни нация, никога няма да се възстановят“.

Въпреки че „Четвъртото преобразуване“ не прогнозира конкретно събития като 11 септември, финансовата криза от 2008 г. или пандемията от COVID-19, поддръжниците на теорията твърдят, че тя точно е предсказала общата посока на САЩ.

Книгата предупреждава, че Америка се е насочила към период на дълбока нестабилност, белязан от икономически сътресения, политическо разделение, спадащо доверие в институциите и поредица от национални кризи. Вярващите в теорията често посочват 11 септември, финансовия колапс и пандемията като събития, които се вписват в прогнозираната от теорията ера на криза.

Те също така отбелязват, че авторите предполагат, че сътресенията ще достигнат връхната си точка около 2020 г., което според тях съвпада с пандемията от COVID-19, социалното недоволство и политическите сътресения през същата година.

Критиците обаче контрират, че прогнозите са били достатъчно общи, за да могат големите събития да бъдат напаснати със задна дата към теорията, отбелязвайки, че авторите никога не са предсказали конкретно нито една от тези кризи.

Най-тревожните предупреждения в книгата се фокусират върху това, което според авторите би могло да се случи, ако ерата на криза достигне своята критична точка. 

Щраус и Хау твърдят, че обществата в историята често са се разпадали под тежестта на войни, болести, политически сътресения или икономически катастрофи. Америка, предупреждават те, не трябва да приема, че е имунизирана срещу същата съдба. Двамата предполагат, че следващата голяма криза може да приеме много форми – от опустошителна война или пандемия до тероризъм, граждански вълнения или дори авторитарно управление.

„Както много американци знаят от собствения произход на предците си, историята предоставя многобройни примери за общества, които са били заличени от картата, пречупени до подчинение или толкова жестоко разбити, че са се завърнали към варварството“, пишат те.

Авторите предупреждават, че една бъдеща криза може да донесе последици, много по-тежки от всичко, преживяно от съвременните поколения, като добавят, че американците не трябва да предполагат, че нацията винаги ще бъде щадена от „понижаване на стандарта и пълна разруха“.

В сърцевината на теорията е вярването, че американската история се движи през повтарящи се цикли с продължителност приблизително 80 години, всеки от които е разделен на четири фази: Подем (High), Пробуждане (Awakening), Разплитане (Unraveling) и накрая Криза (Crisis), известна като Четвъртото преобразуване.

Според Щраус и Хау, Съединените щати сега наближават края на цикъл, започнал след Втората световна война. Предишните цикли, твърдят те, са кулминирали в определящи национални сътресения като Американската революция, Гражданската война и Втората световна война.

Теорията по-късно привлече подновено внимание след финансовата криза от 2008 г., която някои поддръжници видяха като доказателство, че Четвъртото преобразуване вече е започнало. 

Книгата прави и наблюдения за затихващата вяра в Американската мечта, които много поддръжници сега смятат за поразително пророчески. Щраус и Хау пишат, че американците стават все по-оптимистично настроени за собственото си бъдеще, докато същевременно губят увереност в перспективите пред своите деца и нацията като цяло.

Почти три десетилетия по-късно някои читатели твърдят, че тези опасения са се превърнали в определяща характеристика на модерния американски живот.

След смъртта на Щраус през 2007 г., Хау се върна към теорията в книгата си от 2023 г. „Четвъртото преобразуване е тук“ (The Fourth Turning Is Here). Въпреки че той измести очакваната кулминация по-напред във времето към 2030-те години, той остана на позицията, че настоящият период на нестабилност е част от същия исторически цикъл.

Въпреки мрачните си предупреждения, Хау твърди, че в крайна сметка теорията предлага послание за надежда. Точно както предишните епохи на криза в крайна сметка са отстъпвали място на периоди на възстановяване и обновяване, той вярва, че сегашните сътресения в крайна сметка ще отминат, потенциално възвестявайки нова ера на гражданско доверие, стабилност и социално сближаване до средата на 2030-те години.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
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