"Снежни човеци и жабата Кърмит”: Тийнейджър пада от десетки метри след халюцинации в планината

К алифорнийски тийнейджър е в медикаментозна кома, след като халюцинации, причинени от височинна болест, доведоха до падането му от около 36,5-метров склон пред очите на ужасения му баща. Райън Уоч разказва, че той и 14-годишният му син, Зейн, са били на разходка в планината Уитни от Сиера Невада на 10 юни, когато се случило трагичното инцидент, пише New York Post.

Зейн е получил тежка травма на главата, счупен глезен, пръст и част от таза. Според баща му, преди инцидента, Зейн е показал симптоми на височинна болест като халюцинации, виждайки “снежни човеци и жабата Кърмит”.

Зейн е имал опит с походи и активен начин на живот, като редовно е практикувал тичане, плуване и маратони.

"Той е в по-добра форма от мен", каза Райън.“Идеята беше, че това ще бъде нещо като въведението му в алпинизма.”

Райън забеляза, че синът му има симптоми на височинна болест, но те вече бяха завършили най-трудните части от похода. Той реши да поеме по по-лесна пътека, за да осигури по-безопасно спускане от 11 км обратно до колата им.

Докато се спускали, баща му наблюдавал състоянието на Зейн, но скоро ситуацията се влошила. Зайн започнал да губи представа за реалността.

“Най-доброто ми предположение е комбинация от изтощение, лишаване от сън, вероятно известна дехидратация и трайни ефекти от височинната болест. Но той по същество започна да се съмнява в реалността.”

Докато продължаваха пътуването си по пътеката, Райън каза, че трябва да спрат, след като Зейн каза на баща си, че “вече са завършили похода няколко пъти.”

“Беше изключително странно", каза Райън.

“Той ми каза, че не може да каже дали сънува или не, и поклати глава невярващо, като "Това не е реално".Сякаш беше във филма Inception или нещо подобно.”

Влошаващото се състояние на Зейн, поведението му, приличащо на сън, накарало други туристи в близост да се обадят на екип за търсене и спасяване. Но в този момент, Зейн се влошил още повече.

"Изглеждаше сякаш ходи насън."

Зейн е започнал да прави хаотични движения към ръба на скала близо до пътеката, но баща му успял да го сграбчи. Зейн казал, че отива към колата, но тя е била на хиляди метри разстояние.

Тийнейджърът опитал да отиде към ръба повторно, този път, за да вземе "вечеря" за него и баща му.

Райън сподели, че е бил притеснен и емоционален, а очите му се насълзили, докато се опитвал да държи сина си.

“Трябваше да си избърша сълзите. Сложих си ръцете на очите и той отново тръгна", каза той.

“Този път не го чух, докато той не беше на ръба и когато отидох да посегна към него, той беше на 3 метра от мен. Не можах да го хвана и той падна от ръба.”

Зейн оцеля от падане от около 36,5 метра, но останал на склона в продължение на шест часа, преди спасителните екипи от окръг Иньо да го измъкнат и транспортират до болница в Лас Вегас. Докторите определят оцеляването му като "чудотворно", въпреки тежките наранявания.

На създадена GoFundMe страница, Вах съобщава, че синът му има подобрение, но все още има дълъг път до пълното възстановяване. Халюцинациите на Зейн са били причинени от мозъчен оток на висока надморска височина (HACE), състояние, което засяга по-малко от 1% от хората, които достигат надморска височина между 3962 и 5486 метра.