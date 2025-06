Откриха тялото на алпинист, паднал от 915 метра от връх Денали

Т ялото на алпинист, изкачващ връх Маккинли в Аляска, известен още като Денали, беше открито два дни след като падна от около 915 метра, съобщи Службата на националните паркове, предаде CBS News.

41-годишният Алекс Чиу се е изкачвал по маршрута West Buttress на връх Маккинли — най-високата планина в Северна Америка, с височина 6096 метра — заедно с още двама души в понеделник, 2 юни, когато паднал от място, известно като Squirrel Point („Нос Катерица“), според службите на парка.

