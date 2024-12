Смъртта на Рут Бренеман: От забравен случай до разкритие, което шокира всички

М истерия, продължила повече от половин век, най-накрая беше разрешена, давайки възможност на семейството на изчезнала тийнейджърка шанс да намери утеха.

Останките на 14-годишната Рут Елизабет Бренеман, изчезнала в началото на учебната година през 1973 г., бяха идентифицирани чрез генеалогични изследвания и ДНК анализ. Това разкритие идва повече от половин век след изчезването ѝ, съобщиха властите.

На 10 октомври 1973 г. двама дивечови надзиратели откриват разложени останки под пластмасов брезент и храсти в гориста местност в Юниън Тауншип, щата Пенсилвания. Тогава разследващите не успяват да установят самоличността на жертвата, описвайки я като бяла жена с дълга кафява или руса коса. Причината за смъртта остава неясна.

През 2016 г. случаят е възобновен, когато останките на момичето са ексхумирани от гробище в Ливан, Пенсилвания, с цел извличане на ДНК. След години на неуспешни опити, включително създаването на два реконструирани бюста, технологиите и усилията на разследващите най-накрая водят до идентифицирането на Рут.

"Тяхната работа ни донесе отговори на въпроси, които нямахме повече от 51 години", заяви семейството на Рут в изявление.

LEBANON COUNTY: In Oct. 1973, officials discovered remains near Ridge and Tomstown Roads in Union Township. Recently, the victim was identified as Ruth Elizabeth Brenneman, 14, from York. Anyone with information regarding this case should call PSP Jonestown at 717-865-2194. pic.twitter.com/xILv3p1kEA