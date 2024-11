Скелет озадачи учените - съдържа кости на 5 души на възраст 2500 години

С келет, изкопан от кремационно гробище от римската епоха в Белгия, изненада археолозите, когато установиха, че всъщност е по-стар с 2500 години, отколкото предполагаха. При по-внимателно разглеждане на скелета археолозите откриват нещо още по-неочаквано: Той е съставен от кости на поне петима души, които са живели в разстояние на три хилядолетия.

„Мисля, че първоначално „индивидът“ е бил направен наведнъж“, казва в имейл за Live Science Барбара Веселка, археолог от Vrije Universiteit Brussel, която е ръководител на изследването. „Около „индивида“ са разпръснати и други кости, което предполага, че при погребението е можело да се върнат и хора“.

При разкопките на гробището в градчето Померсюл, Белгия, близо до границата с Франция, през 70-те години на миналия век са открити 76 погребения с кремация и едно погребение на тяло в ембрионално положение. Свързаните с тях артефакти и начинът на погребение подсказват, че кремациите са римски и датират от втори до трети век от н.е. Въпреки че погребението на скелет в ембрионално положение е необичайно за римско гробище, археолозите откриват костен щифт в римски стил близо до черепа и заключават, че гробът вероятно датира от римската епоха.

Радиовъглеродният анализ през 2019 г. потвърди, че всички кремации в Померасул са от римския период. Но изненадващо, радиовъглеродните дати от непокътнатия скелет идват от три различни епохи в неолита (7000-3000 г. пр. Хр.), което кара археолозите да изследват гроба и неговото уникално съдържание.

В проучване, публикувано на 23 октомври в списание Antiquity, Веселка и международен екип от изследователи хвърлят светлина върху значението на съставното погребение чрез множество техники, включително скелетен анализ, радиовъглеродно датиране и секвениране на древна ДНК.

A complete skeleton found in a Gallo-Roman grave in Belgium is not a Roman individual after all, but rather a bizarre mix of people spanning thousands of years. https://t.co/Cwx8f8LPpj