Самоличността на 2200-годишния скелет в „Гробницата на Цербер“ е загадка

М иналата година археолозите в Италия изпаднаха в екстаз, след като откриха гробница на 2200 години, украсена със зашеметяващи стенописи, включително картини на триглавия адски пес Цербер и на ихтиоцентаври - морски кентаври с глава и торс на човек, предни крака на кон и опашка на риба.

Сега археолозите са анализирали повече от погребението, известно като Гробницата на Цербер, в Джулиано, което се намира в близост до древен некропол от римско време. При разкопките е открит скелетът на човек, който е бил покрит с плащаница и заобиколен от различни гробни принадлежности, включително бурканчета с мехлем и стригил - римски инструмент за лична хигиена, използван за изстъргване на мръсотия, пот и масло, преди човек да се изкъпе.

Според преведено изявление на италианското министерство на културата покойникът, който е бил в „отлично състояние на запазеност“, е бил погребан по гръб. Според изявлението изглежда, че „специфичните климатични условия на погребалната камера“ са минерализирали плащаницата.

