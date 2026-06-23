Свят

Смъртоносни торнада отнеха живота на трима души в САЩ

Най-малко трима души загинаха, а десетки домове бяха изравнени със земята след преминаването на серия от мощни торнада в САЩ. Бедствието счупи историческия рекорд за брой торнада в Илинойс, а буреносният фронт вече застрашава Източното крайбрежие

Стела Христова Стела Христова

23 юни 2026, 10:33
Смъртоносни торнада отнеха живота на трима души в САЩ
Източник: iStock

В неделя вълна от торнада уби най-малко двама души и остави следи от разрушения в щатите Илинойс и Индиана, след като по-рано същия ден друго торнадо отне живота на един човек в Канзас, пише CNN.

Близо три дузини съобщения за торнадо бяха регистрирани от Центъра за прогнозиране на бури в Илинойс и Индиана, докато мощни суперклетъчни гръмотевични бури бушуваха в региона.

В Илинойс неделните торнада се натрупаха върху това, което вече се очертаваше като рекордно активна година за щата. Регистрираните 149 торнада от началото на годината до 17 юни счупиха предишния исторически рекорд на щата от 142 торнада за цяла година, поставен през 2024 г., поясни щатският климатолог Трент Форд.

Неделните торнада бяха част от по-широко разпространена поредица от силни гръмотевични бури с опустошителни ветрове в Средния Запад и Равнините, които оставиха десетки хиляди хора без електрозахранване. Непрекъснатата верига от щети от вятъра от югозападен Канзас до Оклахома е причинена от дълготраен и мощен клъстер от гръмотевични бури, известен като „дерехо“, се посочва в предварителния доклад на Националната метеорологична служба.

Заплахата обаче не приключи в понеделник. Въпреки че вероятността за нови торнада е ниска, общата заплаха от бури се измести на изток, като обхваща много по-гъсто населени райони в Средноатлантическия регион и Югоизточната част на САЩ.

  • Смъртоносни торнада удариха Илинойс и Канзас

Най-малко двама души бяха убити в неделя в селския окръг Джеферсън, Илинойс, на около 145 километра (90 мили) югоизточно от Сейнт Луис, съобщи местният шериф Джеф Булард.

И двете жертви са починали в отделни мобилни къщи, които са били напълно разрушени на разстояние от около 3-4 километра една от друга, уточни Булард. Трета жилищна сграда е била изравнена със земята, а петима души са откарани в болница с наранявания без опасност за живота. Бурите са повредили най-малко 20 дома в окръга, допълни заместник-координаторът за управление на извънредни ситуации Кийт Хертенщайн. Съборени дървета и прекъснати електропроводи оставиха стотици жители без ток.

По-рано в неделя един човек беше намерен мъртъв в окръг Седжуик, Канзас, след като сглобяема къща беше отнесена от основите си от торнадо от категория EF2 – информация, която по-късно беше потвърдена от Националната метеорологична служба.

Торнадо премина и през южната част на Индиана. Около 30 къщи бяха повредени в окръг Гибсън, сподели шериф Брус Вановен пред CNN. Някои сгради са напълно разрушени, включително къщата и плевнята в местна ферма, където стихията не е оставила нищо здраво. Близо 100-годишният исторически параклис „Блайт“ в Оуенсвил, Индиана, също беше изцяло разрушен.

Въпреки че системата за сирени за торнадо в окръг Гибсън е била активирана, някои сирени в Оуенсвил и Принстън не са се задействали поради остаряла техника. Според шериф Вановен в момента те се подменят с нови, а системата се актуализира, за да може да се задейства директно от диспечерите на Националната метеорологична служба. За щастие, в районите с неизправни сирени не са регистрирани сериозни щети или пострадали хора.

Шериф Майк Уайлдър съобщи пред CNN, че бурята е ударила тежко и дом за пенсионери в съседния окръг Уорик. Два покрива са се срутили в апартаментния комплекс „Парк Плейс“ в град Нюбърг, заклещвайки възрастна жена, която е трябвало да бъде спасявана от екипите на спешна помощ. Жената и още двама души са се разминали с леки наранявания и са отказали хоспитализация.

Отново в Нюбърг, жена, гостуваща на родителите си, станала свидетел как отломки „летят навсякъде“ и наблюдавала от автомобила си как торнадото разкъсва паркинг и зона около басейн. „Беше шокиращо, всичко избухна на около 180 метра от колата ми, докато седях вътре на задна предавка, готова да избягам“, разказа Ка'Лиша Пъкет пред CNN. Тя допълни, че пожарникарите са евакуирали родителите ѝ поради сериозни конструктивни щети по покрива на блока им.

По-на запад мощното „дерехо“ е предизвикало пориви на вятъра от над 128 км/ч, когато се е зародило в неделя вечерта в югозападен Канзас. След това буреносният фронт премина през западна и централна Оклахома след полунощ в понеделник, като поривите на вятъра там достигнаха застрашителните 160 км/ч.

В Ел Рино, Оклахома, шест къщи бяха тежко засегнати, като три от тях са превърнати в „купчини развалини“, каза говорителят на града Линдзи Бейн пред CNN. Няма съобщения за ранени, а общината е осигурила хотелско настаняване за останалите без покрив семейства.

На около 160 километра на северозапад, в окръг Удуърд, Оклахома, товарен влак на компанията BNSF дерайлира по време на мощната среднощна гръмотевична буря. Участък от вагони с дължина близо километър и половина е бил буквално издухан от релсите от силния вятър, съобщи шерифът на окръга Кийт Фрутигер. Някои от преобърнатите вагони са превозвали опасни материали, но не са регистрирани течове. Специализирани екипи бяха извикани на място, за да обезопасят и вдигнат композицията. Говорителят на BNSF Кендъл Слоун потвърди, че влакът е бил спрян преди инцидента и няма заплаха за населението.

  • Заплахата от бури се насочва на изток в понеделник

Същата атмосферна система генерира нов кръг от потенциално разрушителни бури на изток и юг в понеделник, въпреки че прекият риск от формиране на нови торнада вече е по-нисък.

Големи градове като Атланта, Шарлът, Филаделфия и Вашингтон попадат в зони с риск от силни гръмотевични бури от ниво 2 от общо 5 по американската скала. Основната опасност остават ураганните пориви на вятъра, които могат да повалят масивни дървета и да предизвикат локални аварии в електропреносната мрежа.

Проливните дъждове също така могат да причинят внезапни наводнения и сериозно да затруднят сухопътния и въздушния транспорт от Средноатлантическия регион чак до Южните равнини. Метеоролозите успокояват, че основните количества валежи ще преминат на север от районите по крайбрежието на Мексиканския залив, които претърпяха големи наводнения през изминалата седмица.

Редактор: Стела Христова
торнадо Илинойс Индиана Канзас гръмотевични бури дерехо
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