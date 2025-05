Бедствие в САЩ: Бури и торнадо отнеха десетки животи, хиляди останаха без дом

С илните бури, обхванали някои части на Средния Запад и Юга на САЩ, причиниха смъртта на най-малко 23 души, основно в щата Кентъки, където опустошително торнадо разруши сгради и преобърна автомобил на междущатска магистрала, предаде Асошиейтед Прес.

Около 14 души са загинали в Кентъки в следствие на лошото време според губернатора на щата Анди Бешиър, който добави, че броят на жертвите вероятно ще нарасне. Местните власти в окръг Лоръл, в югоизточната част на щата, съобщиха, че девет души са загинали след образуването на торнадо.

Спасителите са издирвали оцелели през цялата нощ и до сутринта, съобщи местната шерифска служба. В местна гимназия е бил създаден спешен център и пристигат дарения с храна и други стоки от първа необходимост.

Бурята е поредното тежко метеорологично явление, причинило смъртни случаи и мащабни щети в Кентъки, посочва АП. Преди два месеца най-малко 24 души загинаха в резултат на бури, които предизвикаха мащабни наводнения. В края на 2021 г. буря предизвика торнадо, което уби 81 души и изравни със земята части от градове в западната част Кентъки.

Около 1200 торнада се образуват САЩ всяка година. През 2018 г. изследователите установяват, че опасни торнада се образуват по-рядко в така наречената „Алея на торнадата“ в щатите Оклахома, Канзас и Тексас и все по-често в по-гъсто населения американски среден Юг.

At least four killed as storm wreaks havoc in St. Louis #Missouri



VC: VH #Storm #MOwx #USwx #Flood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/ZlkwgMXTgD