Свят

Смъртоносни лавини отнеха 8 живота в австрийските Алпи

18 януари 2026, 07:22
Смъртоносни лавини отнеха 8 живота в австрийските Алпи
Източник: БТА/AP

Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията, цитирани от ДПА и АПА.

Седем души бяха затрупани вчера следобед на високия 2150 м връх Финстеркопф в долината Гросарл, провинция Залцбург, съобщи говорител на областната планинска спасителна служба.

Оттам добавиха, че четирима души от скиорската група са открити мъртви, а някои от останалите са тежко пострадали.

По-рано през вчерашния ден жена намери смъртта си при лавина в района на Бад Хофгащайн.

Националността и възрастта на загиналите и ранените засега е неизвестна. По-късно вчера следобед имаше и трето произшествие с лавина, този път в района на Пустервалд, провинция Щирия, съобщи полицията.

Седем чешки скиори преминавали в околността в момент на предизвикване на лавина. Спасителни екипи евакуираха четирима души от групата, които не са били затрупани от снежната маса, оказана им е и спешна медицинска помощ, добавиха органите на реда.

Лавинната опасност остава висока

„Лавинната обстановка остава усложнена“, посочиха от планинската спасителна служба на Австрия. Оттам обясниха, че прясно натрупалата снежна покривка е нестабилна и не може да се задържи върху стария сняг, поради което постоянно се образуват лавини.

За участие във вчерашните спасително-издирвателни операции са задействани голям брой екипи. Става дума за над 200 планински спасители, плюс няколко хеликоптера, които са помогнали за откриването на телата на загиналите и евакуирането на ранените към болнични заведения, посочиха властите.

След няколкоседмично прекъсване напоследък в австрийските Алпи наваляха нови 20 – 50 см сняг. При други две произшествия с лавини преди време двама мъже, единият чех, а другият с неизвестна засега самоличност, загинаха при каране на ски извън пистите. Властите многократно призоваха любителите на ските да бъдат изключително внимателни.

По темата

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
лавини Австрия загинали скиори планинска спасителна служба лавинна опасност спасителни операции Алпи сняг ранени
Последвайте ни
Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме</p>

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Технологии Преди 1 час

Доста хора забелязват това явление и смятат, че има проблем с устройството им, но всъщност, в повечето случаи, става дъма за съвсем нормална част от работата на смартфона. И все пак има начини консумацията на енергия да бъде намалена

Тодор Живков

18 януари: Арестът на бившия Бившия Първи в България

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Любопитно Преди 10 часа

Артисти са обезпокоени от използването на техни изображения чрез генеративен изкуствен интелект

,

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

България Преди 11 часа

Спасителни екипи го намерили вторачен в икона

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Свят Преди 11 часа

Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор

,

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 11 часа

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Свят Преди 12 часа

Надеждите за откриване на останките нараснаха, след като туристи на планината Булусараунг съобщиха, че са намерили разпръснати отломки

.

Как САЩ са увеличавали своята територия

Свят Преди 12 часа

Великите сили не винаги са разширявали границите си с войни

,

Израел възрази срещу избора на САЩ за надзора в Газа

Свят Преди 13 часа

Белият дом заяви, че изпълнителният комитет ще реализира визията на ръководения от Тръмп "Съвет за мир", чиито членове все още не са обявени

.

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Свят Преди 13 часа

Причината е противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

България Преди 13 часа

Според лидера на „Изправи се, България” таванът на надценките е ключово важен за гражданите

Макрон призовава за "незабавна деескалация" в Сирия

Макрон призовава за "незабавна деескалация" в Сирия

Свят Преди 13 часа

Това призова и президентът на автономната област Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани

,

Определиха Алеята на славата в Холивуд като "най-лошата" туристическа дестинация

Любопитно Преди 14 часа

Мястото е занемарено, мръсно и пълно с бездомни хора, споделят туристи

,

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

България Преди 14 часа

Според евродепутатът от БСП основната задача е гарантирането на честен, прозрачен и лесно проследим вот

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

България Преди 15 часа

Страната ни е готова да обсъди конструктивната ѝ роля в новата инициатива, се казва в позицията на външното ни министерство

,

Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Любопитно Преди 15 часа

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 януари, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 януари, неделя

Edna.bg

Компани: Показахме манталитет от старата школа

Gong.bg

Локомотив Пловдив замина за Турция с Переа и Валери Божинов

Gong.bg

Леден вятър и студ в неделя

Nova.bg

Атанасовден е!

Nova.bg