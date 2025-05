Newsweek: Ние сме океаните – и сега е време да ги спасим

О кеаните принадлежат на всички нас. Те изхранват и закрилят нашите народи. Те вдъхновяват мечти и правят възможни пътуванията. Предлагат устойчива енергия, възможности за търговия, ресурси и безкрайни научни познания, пише Newsweek .

(Във видеото: Ами ако океаните пресъхнат?)

Един от всеки трима души разчита на океаните за прехрана, но въпреки това те остават слабо познати, без глобално управление и без необходимото финансиране за тяхното опазване. Опасностите, пред които са изправени, са сериозни и се проявяват в тревожни данни:

Повече от всякога трябва да гарантираме, че многостранните действия отговарят на предизвикателствата по опазване на океаните.

Франция ще бъде домакин на Третата конференция на ООН за океаните (UNOC), посветена на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси в името на устойчивото развитие. Форумът ще се проведе от 9 до 13 юни. За това ключово събитие се очаква да се съберат около 100 държавни и правителствени ръководители, както и десетки хиляди изследователи, учени, представители на бизнеса и финансите, активисти и граждани от цял свят. Целта на Франция ще бъде ясна: защита на океаните чрез конкретни действия.

Десет години след конференцията COP21 и Парижкото споразумение, което създаде правно обвързваща глобална рамка за ограничаване на климатичните промени, тази конференция в Ница представлява историческа възможност. „Споразуменията от Ница за океаните“ ще оформят международен пакт за опазване и устойчиво използване на океаните, в пълно съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 г.

За да бъде това успешно, разговорите в Ница трябва да бъдат насочени към действия и практическа реализация – не към неосъществими мечти, а към по-добро управление, повече финансиране и задълбочени познания за моретата.

По отношение на управлението, изключително важно е Споразумението за опазване и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зони извън национална юрисдикция (т.нар. BBNJ Agreement). Откритото море, което представлява над 60 процента от океаните, в момента е единственото пространство, което не е обхванато от международно право. Липсата на надзор и общи правила води до сериозна социална и екологична криза – с масово замърсяване от въглеводороди и пластмаси, незаконни и нерегулирани риболовни практики и избиване на защитени морски бозайници. За да се прекрати този правен вакуум, споразумението BBNJ трябва да влезе в сила. За целта е необходимо да бъде ратифицирано от 60 държави.

Опазването на океаните също така изисква публично и частно финансиране и подкрепа за устойчива синя икономика. За да продължим да се възползваме от изключителните икономически възможности, които океаните предлагат, трябва да гарантираме, че морските ресурси могат да се възстановяват. В Ница ще бъдат обявени редица ангажименти в сферата на глобалната търговия, корабоплаването, туризма и инвестициите.

Transforming trillions of fish into feed for intensive farming raises serious questions about the long-term sustainability of our food system. Why are we prioritising profits above the health of our oceans and biodiversity? https://t.co/GTCv0BVUEX