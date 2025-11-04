Ужас в увеселителен парк: "Смразяващ писък" спаси момиче с разкопчан колан

"Смразяващият кръвта писък" на младо момиче спаси живота ѝ, след като предпазният ѝ колан се разкопча по време на влакче на ужасите, предаде New York Post. Двойка успя да реагира бързо и да задържи момичето на седалката ѝ.

На 11 октомври в увеселителния парк „Worlds of Fun“ в Канзас Сити, Крис и Каси Евинс решават да се качат на влакчето „Мамба“, съобщава KCTV5.

„Качихме се на влакчето и на първото възвишение момичето, седнало зад съпругата ми, издаде смразяващ кръвта писък, какъвто никога не бях чувал“, разказва Крис Евинс пред медията.

Той споделя, че първоначално е предположил, че това е първото ѝ пътуване с влакчето и просто се е уплашила, когато младото момиче извикало ужасяващата истина.

„Тя каза, че предпазният ѝ колан се е разкопчал“, спомня си той.

Missouri couple saved young girl’s life after ‘blood-curdling scream’ alerted them that her seatbelt popped open on roller coaster https://t.co/0Qce7Z4zGp pic.twitter.com/QAiFzdSfxB — New York Post (@nypost) November 4, 2025

Без да се колебаят, двамата веднага реагират, протягайки се назад, за да задържат момичето на седалката му, докато влакчето достига скорости до 120 км в час.

„Проврях ръката си под предпазната лента, която имаше доста голяма дупка между нея и момичето. В този момент видях огромно пространство, без предпазен колан“, казва Крис Евинс.

„Хванах я за китката, а съпругата ми притискаше краката ѝ.“

Двойката споделя, че като редовни посетители на увеселителния парк с годишни билети, те успели да предвидят завоите, обратите и възвишенията на „Мамба“, докато помагали да задържат момичето на мястото му.

„Когато се изкачвахме на всяко възвишение или когато започвахме да се издигаме към върха, разбрах, че това ще я повдигне от седалката“, казва Крис Евинс.

„Затова промених позицията си, вместо да я държа, започнах да притискам цялото ѝ тяло, за да не излети от седалката.“

‘Blood-curdling scream.'



A couple says they had to help secure a fellow roller coaster rider after the girl started screaming about her seat belt not working. https://t.co/SD55uUeEHw pic.twitter.com/o4b473GwOn — WBRC 6 News (@WBRCnews) November 1, 2025

Двойката успяла да задържи момичето в безопасност, докато влакчето спре.

Снимка, направена от камерата на атракциона, показва уплашеното момиче, което крещи за живота си, докато Евинс се опитват с всички сили да я задържат да не падне от бързото влакче.

„След инцидента не можех да спра да мисля: какво щеше да стане, ако на нашите места бяха други хора? Ако бяха нейните приятели?“, казва Крис Евинс.

Героичната двойка споделя, че след като слезли от влакчето, били разделени от момичето в хаоса и нямали възможност да говорят с нея или семейството ѝ, но са благодарни, че тя е в безопасност.

„Знаете, резултатът можеше да бъде съвсем различен“, заявява Крис Евинс.

„Worlds of Fun“ съобщи пред KCTV5, че атракционът е бил незабавно спрян след инцидента и щателно проверен.

„Атракционът премина през цялостен преглед за безопасност и бяха направени модификации, поискани от противопожарната служба, за да се гарантира, че отговаря или надвишава всички приложими стандарти за безопасност, преди да бъде отворен отново за гостите тази вечер“, заяви говорител на увеселителния парк.

Департаментът за обществена безопасност на Мисури съобщи, че „Мамба“ е преминал през проверка на 25 април.

Въпреки това, „извънредна проверка“ на 30 октомври довела до спиране на атракциона.

След ремонтите същия следобед влакчето било повторно проверено и одобрено за работа отново, съобщи департаментът.