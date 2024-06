Три деца изчезнаха след ден в увеселителен парк

П олицията съобщи, че три малки деца са изчезнали след ден, прекаран в Thorpe Park (лунапаркът е разположен в село Торп между градовете Чертси и Стейнс на Темза в Съри, Англия - бел.ред.).

Служителите на реда издирват 14-годишната Ханди, 9-годишната Амелия и 7-годишния Малик, за които е съобщено, че са изчезнали малко след 19:00 ч. в понеделник.

И тримата са забелязани да вървят към центъра на град Стайнс около 15:17 ч.

Ханди е описана със слабо телосложение и височина 160 см.

