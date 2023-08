Служител от европейското разузнаване: Путин прибягва до нови средства за Шпионаж

Б ритански и американски издания днес коментират информацията, че в Обединеното кралство се е провело широкообхватно разследване за шпионаж в полза на Русия, като полицията е задържала петима души, сред които има и трима българи.

Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Катрин Иванова са били задържани през февруари и оттогава са държани под стража. Твърди се, че те са работили за руските служби за сигурност.

Tримата българи, арестувани за шпионаж, се представяли за журналисти

Срещу тях са повдигнати обвинения за притежание на документи за самоличност, които смятали да използват неправомерно, знаейки, че документите са фалшиви. Става дума за паспорти, лични карти и други документи от Великобритания, България, Франция, Италия, Испания, Хърватия, Словения, Гърция и Чехия.

