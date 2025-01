Десетки хиляди на протест в Словакия срещу политиката на Фицо за сближаване с Москва

Д есетки хиляди словаци се събраха на централния площад в Братислава в петък, за да протестират срещу политиката на премиера Роберт Фицо за сближаване с Москва, предаде Ройтерс.

Според организаторите на протеста на площад "Свобода" в словашката столица са се събрали около 60 000 души или около четири пъти повече от предишната подобна демонстрация, която се състоя преди две седмици.

🇸🇰 ANOTHER MAIDAN: IN SLOVAKIA, A PROTEST AGAINST ROBERT FICO'S GOVERNMENT ATTRACTED 60 000 PARTICIPANTS 🔴In Slovakia last night there were mass protests against the government of Robert Fico, which are already being compared to the Ukrainian "Maidan." pic.twitter.com/i73ntIeGiG

Протестиращите скандираха "Омръзна ни от Фицо" и "Ние сме Европа". В един момент електрозахранването в района прекъсна и демонстрантите осветиха площада с мобилните си телефони.

Протести срещу словашкото правителство имаше в още 20 града в централноевропейската страна.

Напрежението тази седмица се засили, след като оглавяваното от Фицо ляво-националистическо правителство обвини прогресивно настроените си опоненти, че се опитват да предизвикат хаос.

Словашкият премиер смята, че има планове за ескалация на протестите и за опити за незаконно сваляне на кабинета, включително и чрез окупиране на правителствени сгради. Поради това правителството възнамерява да въведе нови превантивни мерки срещу демонстрантите.

"Fico is Putin's lackey!": Tens of thousands people protest in Slovakia against the policies of the Prime Minister's government



In Bratislava, around 60,000 demonstrators gathered in the main square, while 15,000 joined in Košice. Protests are also taking place in other cities.… pic.twitter.com/OogDbLEXQL