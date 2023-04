National Geographic: Ето защо зрелищният взрив на Starship все пак е успех

О громният Starship на SpaceX излетя в небето вчера, но космическият кораб и неговият ускорител не успяха да се разделят, завъртяха се в небето, преди да се разпаднат и да паднат в Мексиканския залив.

Въпреки това, както пише The National Geographic в свой коментарен материал, това беше исторически момент. Става въпрос за политането във въздуха на най-голямата и най-мощна ракета, летяла някога. Тълпите от хиляди чуха — и усетиха — от 8 километра разстояние титаничния гръм на десетки от 33-те двигателя на високата 120 метра ракета, които се задействат едновременно.

