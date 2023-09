След срещата с Ким Чен-ун: Путин няма да наруши никакви споразумения, отнасящи се до Северна Корея

Р уският президент Владимир Путин каза днес, че Русия няма да наруши никакви споразумения, отнасящи се до Северна Корея, предаде Ройтерс.

С червен килим посрещнаха Ким Чен-ун в руския Комсомолск на Амур

Путин каза това, след като се срещна със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази седмица в руския Далечен изток.

⚡️North Korea is our neighbor, we build relationships with our neighbors, we do not threaten anyone - Putin pic.twitter.com/GHczUvJsG8