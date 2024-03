След случая с изтеклия запис: Путин иска да "дестабилизира“ Германия

Р уският президент Владимир Путин се опитва да дестабилизира Германия, заяви германският министър на отбраната Борис Писторус след изтичането в руска медия на поверителни разговори между висши германски офицери относно оръжейните доставки за Украйна, предадоха световните агенции.

"Тук става дума просто да се използва този запис, за да се дестабилизира Германия и да се подкопае единството на страната“, каза Писторус пред представители на медиите в Берлин.

Шолц обеща бързо изясняване на случая с изтеклия запис, на който се обсъждат ракети "Таурус" за Украйна

"Тук става ясно дума да се подкопае нашето единство, да се посее политическо разделение във вътрешен план и се надявам искрено, че Путин няма да успее и ние ще останем единни“, заяви той.

Аудиозаписът от видеоконферентното заседание на висши германски военни беше разпространен в петък в руски социални мрежи, като разпространението е дошло от руска медия. В разговора участниците обсъждат по-специално хипотезата за доставка на Киев на ракети с голям обсег „Таурус“, които са германско производство, какво да се направи, за да се помогне на украинската армия да борави в с тях и какво би било въздействието от пращането на такива ракети в Украйна.

Germany on Sunday accused Russian President Vladimir Putin of trying to sow disunity with the wiretap leak of a confidential German army discussion on the Ukraine war, at a time when Berlin is under pressure to supply the Taurus missile to Kyiv ➡️ https://t.co/xNQ9TP35Cd pic.twitter.com/8qFgDtxa9T