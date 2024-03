Олаф Шолц се опасява, че ракетите "Таурус" може да се използват за нападения срещу Москва

Г ерманският канцлер Олаф Шолц повтори неодобрението си за изпращане на ракети „Таурус“ на Украйна, предаде Укринформ.

Ръководителят на германското правителство говори по време на т.нар. Обществен диалог в Дрезден.

Този път аргументите на Шолц в подкрепа на позицията му бяха, че произведените в Германия ракети потенциално могат да бъдат използвани срещу цели в руската столица.

