След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

Визата K цели да привлече висококвалифицирани кадри в момент, когато редица държави по света затягат или променят условията за работни визи

24 септември 2025, 08:31
Н а фона на хаоса около визите H-1B, Китай обяви въвеждането на нова категория – „виза K“, насочена към привличане на млади и талантливи специалисти, особено в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Това става ясно от официално изявление, публикувано в неделя.

Решението, одобрено през август, предвижда промени в правилника за влизане и излизане на чужденци и влиза в сила от 1 октомври 2025 г. Визата K, която наблюдателите вече наричат „китайският вариант на американската H-1B“, цели да привлече висококвалифицирани кадри в момент, когато редица държави по света затягат или променят условията за работни визи.

Само преди дни САЩ въведоха нова годишна такса от 100 000 долара за заявления за H-1B, което предизвика сериозно безпокойство сред индийските ИТ специалисти и технологични компании.

След това обявление администрацията в Пекин реагира бързо, опростявайки визовата процедура. Мярката се разглежда като стратегически ход за привличане на чуждестранни специалисти, особено от Южна Азия, които вече търсят алтернативни дестинации.

  • Кой може да кандидатства?

Според китайското Министерство на правосъдието, визата K ще бъде достъпна за чуждестранни „млади научни и технологични таланти“, завършили престижни университети или изследователски институции в Китай или чужбина, с бакалавърска или по-висока степен в областите STEM.

Право на кандидатстване ще имат и млади специалисти, занимаващи се с преподаване или научни изследвания в такива институции.

Кандидатите трябва да отговарят на критериите, определени от китайските власти, и да предоставят необходимите документи. Макар че подробните изисквания предстои да бъдат публикувани от китайските посолства и консулства, официални лица уточниха, че ще се изискват доказателства за образователна квалификация и професионална или научноизследователска дейност.

  • Основни предимства на визата K

В сравнение със съществуващите 12 категории обикновени визи в Китай, визата K предлага значителни облекчения.

Очаква се тя да предоставя:

  • по-голяма гъвкавост при многократни влизания,
  • по-дълга валидност,
  • възможност за удължен престой.

За разлика от повечето работни визи, кандидатите няма да имат нужда от покана от местен работодател или организация, което прави процедурата значително по-опростена.

След влизане в Китай, притежателите на визата ще могат да участват не само в академичен обмен в сферите на образованието, културата, науката и технологиите, но и в предприемачески и бизнес инициативи.

„С изключение на специфичните изисквания за възраст, образование и трудов стаж, заявленията за визи от тип K не изискват местен работодател или организация да издаде покана, а процесът на кандидатстване също ще бъде по-опростен“, се казва в изявлението.

  • Част от по-широки реформи

Новата виза е част от усилията на Пекин да направи страната по-отворена за международен обмен.

През последните години Китай постепенно облекчи правилата за влизане, разшири безвизовия достъп и въведе по-дълги периоди за транзитно преминаване без виза.

В момента граждани на 55 държави могат да ползват 240-часов безвизов транзит, а Китай има едностранни или двустранни споразумения за освобождаване от визи със 75 държави.

Според официална статистика, чужденци са осъществили 38,05 милиона пътувания до и от Китай през първата половина на 2025 г., което е с 30,2% повече спрямо предходната година. От тях 13,64 милиона са били безвизови влизания – ръст от 53,9% на годишна база.

  • Последици за Южна Азия

Въвеждането на визата K идва в критичен момент. С новите високи такси по H-1B в САЩ, много южноазиатски специалисти – особено от Индия – вече преосмислят професионалните си планове зад океана.

Анализатори смятат, че решението на Китай може да се превърне в реална алтернатива за квалифицирани кадри, които търсят възможности в чужбина без непосилни разходи и дълги бюрократични процедури.

С предлагането на по-гъвкав и по-малко ограничителен път, Пекин ясно показва намерението си да се конкурира в глобалната надпревара за STEM таланти.

Дали визата K ще успее да се изравни по престиж и кариерен потенциал с традиционните дестинации като САЩ и Европа, предстои да разберем. Но засега тя представлява най-прякото послание на Китай към младите изследователи и професионалисти, търсещи международни възможности.

Източник: www.indiatoday.in    
