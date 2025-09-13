Свят

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

Ван ще проведе серия от разговори, свързани със застоя в преговорите за мир в Украйна

13 септември 2025, 19:28
Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти
К итай не участва във войни, нито в заговори за разпалването на военни конфликти, заяви китайският външен министър Ван И, след като САЩ призоваха съюзниците си да наложат мита на страните, купуващи руски петрол, предаде Ройтерс.

Проблемите не могат да се решават чрез война, а санкциите могат само да ги задълбочат, заяви китайският външен министър на съвместна пресконференция със словенската си колежа Таня Файон в Любляна. 

Ван вчера започна дипломатическа обиколка в Европа, която ще приключи на 16 септември. Освен Словения, китайският външен министър ще посети и Австрия и Полша. Ван ще проведе серия от разговори, свързани със застоя в преговорите за мир в Украйна. 

Американското правителство многократно призова държавите, които се снабдяват с руски петрол, да преустановят тези покупки, за да се стигне по-бързо до прекратяване на войната в Украйна. САЩ наложиха допълнителни мита за вноса на стоки от Индия като наказателна мярка за това, че купува руски енергоносители, но все още се въздържат да предприемат подобен ход по отношение на Китай. 

Източник: БТА/Николай Велев    
Китай Ван И Война в Украйна Дипломация Санкции Руски петрол САЩ Мита Европа Мирни преговори
