Свят

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега", като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен"

28 април 2026, 12:00
Джими Кимъл   
Източник: БТА/AP

П ървата дама Мелания Тръмп притисна ABC да уволни водещия на вечерно токшоу Джими Кимъл заради това, че се пошегува, че тя изглежда като „вдовица“, дни преди стрелба да разтърси вечерята на кореспондентите в Белия дом – и преди мъж от Калифорния да бъде обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп.

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея.

Президентът Тръмп също разкритикува Кимъл, който беше свален от ефир под натиск от Федералната комисия по комуникациите миналата година заради шеги относно убийството на Чарли Кърк, десен активист и виден съюзник на Тръмп.

Кимъл беше върнат в шоуто си след бурен национален дебат относно правителствената цензура и свободата на словото, но Мелания Тръмп представи последната шега като симптом на токсична политическа култура, при която е имало три известни опита за покушение срещу живота на президента Тръмп.

„Омразната и насилствена реторика на Кимъл има за цел да раздели страната ни“, заяви Мелания Тръмп в изявление, след като клипът с Кимъл се появи отново, добавяйки, че „неговият монолог за моето семейство не е комедия — думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка“.

Кимъл откри шоуто си с думите: „Знаете ли как понякога се събуждате сутрин и първата дама излиза с изявление, в което настоява да бъдете уволнени от работата си? Всички сме били там, нали?“. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“. Кимъл добави: „Това в никакъв случай не е призив за убийство и те го знаят“.

Водещият на токшоуто също каза, че той, заедно със семейство Тръмп, има право на свобода на словото, пише Newsweek. „Съжалявам, че вие, президентът и всички в онази зала в събота преживяхте това, наистина съжалявам. Само защото никой не е бил убит, не означава, че не е било травмиращо и страшно. Трябва да се обединим и да бъдем най-добри, наистина трябва“.

„Но ако искате да вярваме, че шега, която направих три дни преди тази вечеря, е имала някакъв ефект върху случилото се, е, тогава може би някой трябва да разследва и тази екстрасенска“, добави Кимъл, докато се излъчваше видео на прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит от събота, в което тя каза отчасти: „Тази реч довечера ще бъде класически Доналд Дж. Тръмп, ще бъде смешна, ще бъде забавна, ще има някои изстрели довечера“.

Междувременно медиен стратег заяви пред Newsweek в понеделник, че Кимъл отново се намира в „политическа тенджера под налягане“.

Джими Кимъл е изправен пред „политическа тенджера под налягане“

Майк Фей, медиен стратег, носител на четири награди „Еми“, и бивш новинарски мениджър, заяви, че негативната реакция срещу Джими Кимъл има по-малко общо с възмущението, отколкото с бизнес риска, описвайки момента като „политическа тенджера под налягане“ за водещия на ABC.

„Този момент не е за възмущението. Всичко се свежда до приходите и риска за приходите“, каза Фей пред Newsweek. Той заяви, че телевизионните мрежи очакват политическа реакция, но започват да се тревожат, когато тя започне да влияе на рекламодателите, филиалите или рейтингите. „Работни места не се губят заради шеги; те се губят, когато бизнес моделът бъде застрашен“.

Фей посочи миналогодишното спиране на Кимъл и по-широката тревога в индустрията относно регулациите, отбелязвайки, че мрежите сега внимателно наблюдават дали споровете се разпространяват извън политиката и в бизнес сферата. Той каза, че ръководителите следят колко дълго продължава една история и дали тя предизвиква въпроси от спонсори или филиали, преди да решат дали тя представлява реална заплаха.

„С президента, първата дама, натиска от FCC (бел.ред. Федерална комисия по комуникации на САЩ) и филиалите, които са част от атмосферата, това не е просто критика – това е власт, която оказва натиск“, каза Фей, добавяйки, че Кимъл оперира в много по-крехка среда за водещите на вечерни шоута, отколкото в изминалите години.

ABC работи при различна корпоративна и лидерска структура, отколкото по време на спирането на Кимъл миналата есен, когато натискът от филиалите и регулаторните заплахи изиграха централна роля в реакцията на мрежата. 

Въпреки че мрежата остава собственост на Disney, оттогава компанията реорганизира телевизионния си отдел и назначи ново ръководство, като Дебра О'Конъл беше назначена за председател на Disney Entertainment Television през март, наблюдавайки ABC Entertainment и ABC News.

Newsweek се свърза с ABC по имейл в понеделник вечерта за коментар.

Дългата история на сблъсъците на Кимъл с Тръмп изплува отново

Тръмп отдавна е честа мишена на късната комедия на Кимъл, като водещият засили критиките си след сблъсък с администрацията миналата есен. Кимъл беше временно отстранен от ABC след забележки относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк, а няколко филиала, включително Sinclair и Nexstar, временно свалиха шоуто му от ефир – действия, насърчавани по това време от назначения от Тръмп председател на FCC Брендън Кар. По-късно ABC и станциите възстановиха Кимъл.

След завръщането си в ефир Кимъл каза, че коментарът му, че „мнозина в земята на MAGA работят много усилено, за да капитализират от убийството на Чарли Кърк“, не е имал за цел да омаловажи убийството, въпреки че той не се извини. Той също така разкритикува собствениците на станции, които свалиха шоуто му, преди по-късно да обърнат решенията си.

Малко след това ABC подписа с Кимъл едногодишно удължаване на договора, което трябва да го задържи в ефир до май 2027 г. „Jimmy Kimmel Live!“ се излъчва по мрежата от януари 2003 г. Междувременно съперникът на Кимъл в късните часове Стивън Колбер, друг откровен критик на Тръмп, е напът да види програмата си по CBS да приключва следващия месец.

Какво може да направи FCC по въпроса с Кимъл

Правомощията на FCC се прилагат за ефирната телевизия, а не за отделни водещи, така че всяко действие би трябвало да бъде насочено към притежаваните от ABC и свързаните с ABC ефирни станции.

Въпреки това тя може да действа само ако съдържанието отговаря на специфични правни стандарти за непристойност, нецензурност или вулгарност. Политическите коментари, хуморът и сатирата са силно защитени от Първата поправка и попадат извън обхвата на FCC.

FCC не може законно да притиска ABC заради коментара на Кимъл. И докато FCC може да разследва ABC, тя може да го направи само като лицензиант на излъчване, а не заради редакционни решения или реч, а нейните правомощия са ограничени до прилагането на федералните правила за комуникация. Всяко разследване трябва да бъде свързано със специфично, правдоподобно нарушение на правилата, често подтикнато от оплаквания на зрители.

Анна М. Гомес, единственият демократ в FCC и дългогодишен адвокат по комуникациите, заяви, че стрелбата в събота не може „да се превърне в претекст за заглушаване на речта“. Гомес написа в X: „Както видяхме след предишни актове на политическо насилие, не можем да позволим тази трагедия да се превърне в претекст за заглушаване на речта, дори на речта, която намираме за възразима. Събитие, предназначено да почете свободата на пресата, никога не трябва да се превръща в оправдание за нейното подкопаване“.

FCC обикновено избягва действия, които биха могли да се разглеждат като охлаждащи защитената свобода на изразяване. Ето защо всякакви реални последствия за шоуто на Кимъл е по-вероятно да дойдат от управлението на мрежата, рекламодателите или обществената реакция, а не от федералните регулатори.

Източник: Newsweek    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

