След проливните дъждове в Германия: Почти цяла Долна Саксония е под вода

П очти цяла Долна Саксония е под вода след обилните валежи, обхванали в Германия в последните дни, съобщи регионалният вътрешен министър на северозападната германска провинция Даниела Беренс, цитирана от агенциите.

"Почти цялата федерална провинция Долна Саксония е под вода", каза Беренс пред радио "Дойчландфунк". В интервюто тя разкритикува остро хората, които крадат торби с пясък от дигите и призова органите на реда да се намесят и да разследват тези случаи. "Ако дигата не е укрепена, няма смисъл да поставяш торби с пясък пред дома си"

Беренс, която е представител на Германската социалдемократическа партия, изрази недоволството си и от обидите, на които са подложени служителите на аварийно-спасителните екипи.

По-рано беше съобщено, че за справяне с последиците от стихията в Долна Саксония са мобилизирани около 100 000 души, включително пожарникари и служители на гражданска защита.

По думите на Беренс цялостно облекчаване на обстановката скоро не се очаква, тъй като според синоптичните прогнози дъждовете ще продължат, макар и вече с по-слаб интензитет.

В аварийно-спасителните операции в тежко пострадалия район на град Олденбург се включиха и два хеликоптера, един на полицията, и един на военноморските сили, отбелязва ДПА.

По данни на местните власти на много места равнищата на водите на реките в провинцията са превишили максималния си праг, особено в южните ѝ части. Властите в град Целе решиха от съображения за сигурност временно да спрат електроподаването, тъй като нивото на водата на някои улици там достига до 40-50 см.

В град Мепен на нидерландската граница пожарникари спасиха с трактор петима души от къща, заобиколена от вода, след като преди това не успяха да го направят с лодка. До благополучната развръзка се стигнало, след като местен фермер съумял да премине със селскостопанската машина през водата и ремаркето ѝ било използвано, за да могат бедстващите хора да се качат в него.

Човекът минавал оттам случайно, тъй като превозвал торби с пясък за дигите.

Отново заради наводненията, вчера се наложи да бъдат евакуирани животните от парка "Серенгети" северно от столицата на Долна Саксония Хановер, включително над 200 маймуни, а също и лемури, прерийни кучета, сурикати и други. Въпреки това не бяха евакуирани заобиколените от вода кътове на жирафите и антилопите, тъй като за опразването им ще е нужно животните в тях да бъдат упоени, уточняват от управата на зоопарка, която изрази силно безпокойство за съдбата им.

По-добра е обстановката в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където дигите устояха, а властите там допълват, че няма опасност от преливане на язовири.

В Саксония водите на река Елба достигнаха днес рекордни равнища, но независимо от това остават под прогнозираните критични стойности. В останалата част от провинцията заплахата от преливане на реки е напълно преминала, съобщиха властите.

В столицата на провинцията Дрезден започна премахването на защитно преградно съоръжение, което беше издигнато по бреговете на Елба срещу възможно преливане. Равнището на водите ѝ се покачи до 5,95 м – малко под отметката от 6 м, при която се обявява трета, предпоследна степен на тревога. Нормалното ниво е 2 метра.