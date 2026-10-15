Мъск: Правителството на САЩ решава за ограниченията на военната сателитна мрежа в Украйна

А мериканският милиардер Илон Мъск заяви, че всяко ограничаване на скоростта или използването на военната сателитна система Starshield в Украйна е отговорност на правителството на САЩ, а не на неговата компания SpaceX, предаде "Франс прес".
"Системите Starshield са собственост на американското правителство и се контролират от него. Всяко ограничение на скоростта или използването им се определя от американските въоръжени сили и в крайна сметка от президента на САЩ", написа Мъск в социалната мрежа X.
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Изявлението му идва след съобщения от украинска страна за ограничения в работата на сателитните терминали, които затрудняват използването на дронове за бойни операции и за противодействие на руските безпилотни апарати.
- Каква е разликата между Starshield и Starlink
Мъск направи разграничение между Starshield и Starlink. Първата система е предназначена за правителствени и военни нужди и е собственост на американското правителство, което контролира използването ѝ. Starlink е търговска сателитна интернет услуга на SpaceX, използвана и за комуникации в Украйна.
Предприемачът отговори на публикация на бившия украински министър на отбраната, който му благодари за подобряването на скоростта на връзката чрез Starlink.
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- Ограниченията затрудниха украинските операции с дронове
Украински представители съобщиха, че през нощта са били въведени ограничения за терминалите, които се движат със скорост над около 160 км/ч. Според тях промяната е засегнала няколко военни операции, включително използването на дронове прехващачи срещу руските безпилотни апарати и мисии за удари по цели в окупираните от Русия територии.
Украинският президент Володимир Зеленски призова Мъск да възстанови пълноценното функциониране на услугата и определи прекъсването като "голяма грешка". Той предупреди, че ако руските атаки продължат, а сателитната връзка не работи, това може да доведе до човешки жертви.
Към момента не е потвърдено официално от американското правителство кой е разпоредил ограниченията.
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Случаят се развива на фона на изострени отношения между САЩ и Украйна. Американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Киев да прекрати ударите срещу руски петролни съоръжения, докато Вашингтон обяви споразумение с Москва за доставка на дизелово гориво.
Високопоставен украински представител, пожелал анонимност, заяви пред "Франс прес", че САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателна информация с Украйна, ако Киев не спре атаките срещу руските петролни рафинерии.
Засега няма официално потвърждение на това твърдение от американска страна.