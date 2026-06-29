Виена призова ЕС да проучи стратегическо присъствие на Anthropic в Европа

А встрия предложи Европейският съюз да проучи възможността американската компания за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic) да установи стратегическо присъствие в ЕС в отговор на ограниченията на САЩ върху достъпа на чуждестранни потребители до най-модерните модели на компанията, предаде Ройтерс.

В писмо до европейския комисар по технологиите Хена Виркунен, публикувано от австрийското правителство, държавният секретар по цифровизацията Александeр Прьол заявява, че е важно Европа да не бъде откъсната от най-значимите технологични иновации.

Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

„Нека заедно проучим възможностите за стратегическо установяване и участие на „Антропик“ в Европейския съюз – с правна сигурност, достъп до пазара, капитал и ценности, които съответстват на тази компания“, пише Прьол.

Той не уточнява как подобна инициатива би могла да бъде реализирана и признава, че тя вероятно ще срещне скептицизъм.

„Истинският въпрос не е дали това е лесно. Въпросът е дали ние, европейците, сме готови да бъдем архитекти на собственото си технологично бъдеще или ще останем само администратори на решения, взети другаде“, посочва още Прьол.

От „Антропик“ не са отговорили веднага на запитването на Ройтерс за коментар по австрийското предложение.

По-рано този месец Европейската комисия предложи законодателни мерки за насърчаване на европейските индустрии в областта на облачните услуги, изкуствения интелект и полупроводниците, както и за намаляване на зависимостта на блока от големите американски технологични компании. Инициативата бе представена на фона на критиките от страна на американската администрация срещу регулаторната политика на ЕС спрямо технологичния сектор.

#IANews Europa estudia atraer a Anthropic tras las restricciones en USA.



Austria ha pedido a la UE que explore la posibilidad de alojar sistemas de Anthropic en Europa. De regular modelos estadounidenses a intentar que su infraestructura estén en la UEhttps://t.co/3rUNBX5X4L — José Mª (@jmcruzg_) June 28, 2026

Повече за Anthropic

Антропик (Anthropic) е американска компания, специализирана в областта на изкуствения интелект, основана през 2021 г. Тя се позиционира като водеща организация в изследванията и разработването на системи с изкуствен интелект, фокусирани върху безопасността, етиката и надеждността на технологията. Седалището на компанията се намира в Сан Франциско, Калифорния.

Компанията е основана от бивши служители на OpenAI, сред които Дарио Амодей и Даниела Амодей. Тяхната мотивация за създаването на Anthropic произтича от стремежа към по-задълбочено изследване на „подравняването“ (alignment) на изкуствения интелект – процесът на гарантиране, че системите действат в съответствие с човешките ценности и цели, като същевременно се минимизират рисковете от нежелано поведение или злоупотреба.

Основният технологичен продукт на компанията е фамилията големи езикови модели, известни като Claude. Тези модели се отличават със своя подход към обучението, наречен „Конституционен ИИ“ (Constitutional AI). Вместо да разчита единствено на обратна връзка от хора за фината настройка на модела, методът включва установяването на набор от принципи или „конституция“, които ръководят поведението на модела. По време на процеса на обучение, ИИ се самокоригира, като оценява своите отговори спрямо тези принципи, което цели да направи изхода по-безопасен, по-полезен и по-малко вреден.

Антропик се отличава с корпоративната си структура и мисията си, която поставя дългосрочната безопасност над краткосрочните търговски печалби. Компанията често е описвана като организация с „публично-полза“ (Public Benefit Corporation), което подчертава ангажимента ѝ към социално отговорното развитие на технологиите. Поради своя фокус върху безопасността, Антропик се превърна в ключов глас в дебатите относно регулирането на изкуствения интелект и потенциалните рискове, свързани с развитието на системи с общ изкуствен интелект.

Влиянието на компанията се простира в различни сектори, включително бизнеса, научните изследвания и образованието. Моделите на Claude се използват широко за анализ на сложна документация, програмиране, творческо писане и сложни логически задачи. Чрез партньорства с големи технологични корпорации, Anthropic успя да мащабира инфраструктурата си, за да поддържа своите сложни изчислителни нужди, оставайки същевременно вярна на принципите си за безопасно и контролирано внедряване на изкуствен интелект.

Като ключов участник в глобалната надпревара в сферата на генеративния изкуствен интелект, Anthropic продължава да бъде обект на интерес както от страна на инвеститорите, така и от страна на академичната общност и регулаторните органи, които търсят баланс между иновациите и контрола върху мощните дигитални инструменти.