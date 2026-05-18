Свят

Петролът поскъпна до двуседмичен връх след атаки в близост до АЕЦ в ОАЕ

Пазарите реагират на риск от ескалация и нарушени доставки Ормузки прото

18 май 2026, 09:02
Петролът поскъпна до двуседмичен връх след атаки в близост до АЕЦ в ОАЕ
Източник: iStock

Ц ените на петрола продължиха да се повишават в началото на тазседмичната азиатска търговия, след като усилията за прекратяване на войната с Иран изглеждат блокирани, а ядрена електроцентрала в Обединените арабски емирства беше атакувана с дронове, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 2,01 долара, или 1,84 на сто, до 111,27 долара за барел към 04:32 часа по Гринуич, след като по-рано достигнаха 112 долара за барел — най-високото равнище от 5 май.

Котировките на американския лек суров петрол достигнаха 107,75 долара за барел, което е ръст от 2,33 долара, или 2,21 на сто. По-рано котировките достигнаха 108,70 долара за барел — най-високото ниво от 30 април. Юнският контракт изтича във вторник.

Петролът продължава да поскъпва

И двата основни сорта отчетоха поскъпване от над 7 на сто през миналата седмица на фона на отслабващите надежди за споразумение, което да прекрати нападенията и задържанията на кораби в стратегическия Ормузки проток.

Разговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин миналата седмица приключиха без индикации, че Китай — най-големият вносител на петрол в света — ще съдейства за разрешаване на конфликта, предизвикан от американско-израелските удари срещу Иран.

Атаките с дронове срещу Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, както и изострената реторика между САЩ и Иран, засилиха опасенията от разширяване на конфликта.

Пазарният анализатор Тони Сикамор от Ай Джи (IG) заяви, че ударите с дронове представляват „ясно предупреждение“, че нови американски или израелски атаки срещу Иран могат да предизвикат допълнителни нападения срещу енергийна и критична инфраструктура в региона от страна на Иран или негови съюзници.

Властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че разследват източника на атаката срещу атомната електроцентрала „Барака“ (Barakah Nuclear Power Plant), като подчертаха, че страната има пълното право да отговори на подобни „терористични атаки“.

Саудитска Арабия, която по данни на властите е прехванала три дрона, навлезли от иракското въздушно пространство, заяви, че ще предприеме необходимите оперативни мерки за защита на своя суверенитет и сигурност.

Петролът скочи над 100 долара за барел

Според „Аксиос“ (Axios) Доналд Тръмп се очаква във вторник да проведе среща с висши съветници по националната сигурност, за да обсъди варианти за военни действия, свързани с Иран.

В развитие, което може допълнително да подкрепи цените на петрола, администрацията на Тръмп е позволила да изтече действието на санкционно изключение, което досега даваше възможност на държави, включително Индия, да купуват руски петрол, транспортиран по море.

Вандана Хари, основател на компанията за анализи на петролния пазар „Ванда Инсайтс“ (Vanda Insights), заяви, че опасенията от нови удари срещу Иран са засилили тревогите за доставките, а прекратяването на санкционното изключение за руския петрол е оказало допълнителен натиск върху пазара, допълва Ройтерс.

Източник: БТА, Спас Стамболски    
Цени на петрола Конфликт с Иран Атаки с дронове Близък изток Ормузки проток ОАЕ Саудитска Арабия АЕЦ Барака Американски санкции Руски петрол
Последвайте ни

По темата

Временна организация на движението по бул.

Временна организация на движението по бул. "Ал. Стамболийски" заради реконструкция на трамваен релсов път

Убийството на Тупак: Заподозреният Дейвис не се притеснява от книгата с разкрития на Шуг Найт

Убийството на Тупак: Заподозреният Дейвис не се притеснява от книгата с разкрития на Шуг Найт

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 15 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 15 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 13 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж стреля с прашка по деца във Велико Търново, задържаха го

Мъж стреля с прашка по деца във Велико Търново, задържаха го

Свят Преди 13 минути

Няколко деца са с леки наранявания

<p>България започва подготовка за домакинство на &quot;Евровизия&quot; 2027</p>

Евтим Милошев: България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

България Преди 20 минути

Министерският съвет създава организация за провеждането на конкурса

<p>Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция</p>

Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция

Свят Преди 1 час

Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум

<p>Отношенията между САЩ и Куба отново се изострят</p>

Куба заяви готовност за самоотбрана при военен конфликт със САЩ

Свят Преди 1 час

Напрежението между Хавана и Вашингтон отново се засилва

Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

Свят Преди 1 час

Властите очакват рискът да намалее след прилагане на контролни мерки

Нова размяна на удари между Русия и Украйна

Нова размяна на удари между Русия и Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев съобщава за атаки срещу цивилни обекти, Москва - за масово свалени дронове Украйна

<p>Литва разследва мистериозен дрон, открит в област Утена</p>

Неидентифициран дрон се разби в Литва близо до границата с Беларус

Свят Преди 2 часа

Властите проверяват дали става дума за военен или украински дрон Литва

<p>Кадри показват как военни самолети се сблъскаха по време на авиошоу в САЩ</p>

Два военни самолета се сблъскаха по време на авиошоу в Айдахо

Свят Преди 2 часа

Четиримата членове на екипажа са се катапултирали безопасно

Тигър избяга от частен обект в Германия и нападна човек

Тигър избяга от частен обект в Германия и нападна човек

Свят Преди 3 часа

Властите разследват как животното е успяло да се освободи

<p>Радев заминава за Берлин за среща &quot;на четири очи&quot; с Мерц</p>

Румен Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с канцлера Фридрих Мерц

България Преди 3 часа

Във фокуса на разговорите ще бъдат сигурността, ЕС и двустранното сътрудничество

„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

Любопитно Преди 3 часа

Дори една чаша потиска имунитета за часове, но добрата новина е, че голяма част от щетите върху органите са обратими, стига да действаме навреме. Вижте как тялото се регенерира след последната глътка и защо „едно питие е равно на една цигара“

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Любопитно Преди 3 часа

Освен чисто физическите ползи, силните крака имат и пряко отражение върху качеството ни на живот

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Любопитно Преди 3 часа

Честата консумация на тези продукти може да доведе до влошаване на паметта и намаляване на концентрацията

,

Магията на петте думи: Как една проста фраза може да „изключи“ тревожността ви

Любопитно Преди 3 часа

Тревожността не е реалност, а просто мисъл. Научете как една фраза създава психологическа дистанция от страха

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Любопитно Преди 3 часа

Едни от най-актуалните имена на европейската танцова сцена пристигат в Пловдив за третия фестивален уикенд на One Dance Festival с впечатляващи нови спектакли за революцията, историята, социалните мрежи и дигиталната идентичност. Програмата One Dance City ще превърне града в сцена със спектакли и танцови уроци под открито небе с вход свободен

От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Галин от „Hell's Kitchen” срещнал любовта зад граница, празнува с 2 сватби

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 май, понеделник

Edna.bg

Международната федерация по гимнастика вдигна забраната за Русия и Беларус

Gong.bg

Голямата сензация DARA е фен на европейски гранд

Gong.bg

Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика

Nova.bg

Пролетни дъждове в сезона на баловете

Nova.bg