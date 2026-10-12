Свят

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Инженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 октомври 2026, 16:54
Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса
Източник: iStockPhotos/Guliver

И нженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна с кадмий от нейния колега Дейвид Сю.

Случаят, разкрит благодарение на скрита камера, шокира обществеността не само заради мащаба на престъплението, но и заради шокиращо леката присъда на извършителя.

 Сега, докато Сю прави опити напълно да заличи съдебното си досие, историята отново излиза на преден план и поставя болезнени въпроси за границите на правосъдието и сигурността на работните места.

Началото на кошмара и симптомите

Всичко започва през 2017 г., когато Ронг Юан започва работа като инженер в Berkeley Engineering and Research – експертна фирма в района на залива на Сан Франциско, както показват архивите на The San Francisco Standard. Не след дълго здравето ѝ започва рязко да се влошава. Отначало симптомите изглеждат леки и неособено тревожни, изразяващи се в сухи позиви за повръщане и косопад. Състоянието ѝ обаче бързо ескалира. Юан започва да повръща непрекъснато, всичко около нея придобива кисел вкус и в крайна сметка тя неведнъж се озовава в спешното отделение.

Тя опитва абсолютно всичко, дори лети до Китай, за да се консултира със специалисти. За известно време тя самата смята, че може да е болна от рак, но медицинските изследвания и скенерите постоянно дават неокончателни резултати и не показват нищо конкретно.

Разкритието с камера и намесата на полицията

Ситуацията започва да се изяснява, когато родителите на Юан пристигат със самолет от Китай с надеждата да ѝ помогнат. Майка ѝ отпива от водата в нейната бутилка и усеща странен и силно кисел привкус. Юан, която вече е обзета от съмнения, започва да си задава въпроса дали някой съзнателно не я трови. Вътрешното ѝ усещане преминава в желязна решителност и тя започва разследване сама, тъй като лекарите вече са изчерпали всички възможности.

В началото на 2019 г., след като търпението ѝ се изчерпва напълно, тя купува малка камера за видеонаблюдение и я поставя на бюрото си. Това, което устройството запечатва, се оказва шокиращо. На 11 февруари Сю е заловен на камерата да се приближава до работното ѝ място и да манипулира бутилката ѝ с вода.

На 4 март той се връща отново, но този път носи малък бял съд, излива съдържанието му в бутилката, завърта я и спокойно си тръгва. Гледайки тези записи, Юан осъзнава, че най-страшните ѝ опасения са напълно реални, и веднага предава събраните доказателства на полицията.

Направените малко по-късно лабораторни анализи показват ужасяваща картина – бутилките ѝ с вода са натъпкани с кадмий в количества до 3,5 милиона пъти над федералната норма за безопасност. Когато полицията тества кръвни проби както от самата Юан, така и от нейните родители, резултатите доказват отравяне с кадмий при всички тях.

Тъй като майка ѝ е използвала същата вода за готвене, цялото семейство се оказало изложено на токсичното вещество. Полицията в Бъркли реагира бързо и арестува Дейвид Сю през март, като му повдига обвинения в опит за убийство и отравяне с тежка телесна повреда.

Опасният профил на кадмия и последствията

Кадмият представлява тежък метал, който намира приложение в батериите, някои бои и индустриални материали, като същевременно е изненадващо лесен за намиране, ако човек знае къде да го търси. Излагането на неговото въздействие може напълно да разруши бъбреците, белите дробове и костите, като освен това е доказан и признат рисков фактор за развитие на рак.

В случая на Юан става въпрос за отравяне на бавен ход, а не за еднократен инцидент – тя е подлагана на токсично влияние в продължение на месеци, а вероятно и години. Дори след като успява да оцелее, тя все още се бори с тежки здравословни проблеми и не е в състояние да работи на пълен работен ден. Нейната история показва колко ужасно трудно може да бъде диагностициран или дори подозиран скритият и постепенно протичащ процес на отравяне.

Съдебният процес и спорната присъда

Правният изход от делото и последващата присъда на Сю се превръщат в поредния център на обществено внимание. Първоначално прокурорите го обвиняват в опит за убийство, но впоследствие той сключва споразумение с правосъдието и пледира „без оспорване“ по обвинението в отравяне с тежка телесна повреда.

Това технически не е пълно признание за вина, но носи абсолютно същата правна тежест. В крайна сметка Сю се разминава с две години пробация и без ефективна присъда за затвор, като му се приспада едва един единствен ден, прекаран в ареста.

Определеното му обезщетение е шокиращо ниско – около 7058 долара, което е нищожна сума на фона на почти половин милион долара, поискани от самата Юан. Съдът се опира на токсикологичен доклад, според който дългосрочни странични ефекти от кадмиевото отравяне уж не се очакват, но Юан категорично не е съгласна с това, тъй като нейните физически страдания са реални и продължават и до днес. За мнозина наблюдатели тази присъда изглежда обидно лека за мащаба на извършеното деяние.

Сю завършва изтърпяването на пробацията си през март 2026 г., а понастоящем прави опити напълно да изчисти съдебното си досие, възползвайки се от процедурата за заличаване на присъди в Калифорния. Окръжната прокуратура на окръг Аламеда се противопоставя на това искане, но действащият закон е на страната на Сю, стига той да отговаря на всички формални изисквания.

Към днешна дата Ронг Юан се е превърнала в силен публичен глас в защита на други жертви. Тя публично разпространява записите от видеонаблюдението и говори открито за дълготрайните си здравословни проблеми, надявайки се по този начин да привлече внимание и да помогне на други пострадали да бъдат диагностицирани навреме. Нейната позиция е категорична – отравянето с кадмий е престъпление, което в никакъв случай не бива да бъде пренебрегвано или подценявано.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Times of India    
на работното място отравяне с кадмий скрита камера престъпление спорна присъда правосъдие Ронг Юан Дейвид Сю опит за убийство сигурност на работното място
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

"Перфектната буря" удари петролните пазари

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

carmarket.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 21 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 20 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БАБХ затвори механа в Бобошево

БАБХ затвори механа в Бобошево

България Преди 1 час

При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход

Най-мащабното разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия

Най-мащабното разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Това е най-мащабното разширяване на списъка със санкции срещу Русия: ЕС включва в него около 1600 нови имена на лица и организации

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Парите ни Преди 2 часа

Сдружението за модерна търговия обвини КЗП в подвеждане на потребителите и зададе пет въпроса на комисията

<p>Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ<span color="" font-size:="" noto="" style="color: rgb(108, 108, 108); font-family: Arial, sans-serif, ">&nbsp;</span>бяха отнети два паспорта</p>

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

България Преди 2 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че още през 2025 г. на Ива Михайлова са отнети българският и македонският паспорт заради риск от бягство. Властите категорично са отказвали да ѝ ги върнат въпреки настоятелните искания на защитата ѝ

<p>Принцеса Кейт изведе&nbsp;11-годишната Шарлот на разходка с метрото (ВИДЕО)</p>

Принцеса Кейт изведе 11-годишната Шарлот на разходка с метрото

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс и 11-годишната ѝ дъщеря Шарлот се отказаха от официалния си кортеж и използваха градския транспорт за разходка в Лондон. Пътници споделят, че двете са изглеждали изключително спокойни и са разговаряли с хората във вагона

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърите попадат „под влиянието на интернет“

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Любопитно Преди 2 часа

Някои го наричат грижа за здравето, а шефовете им - кошмар за работния график. Нагласянето на работата спрямо биологичния часовник раздели офисите на две

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

БезГранично Преди 3 часа

Данните на гръцката статистика ELSTAT показват резки поскъпвания при енергията, хотелите и храните

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

Свят Преди 3 часа

В момента Европейският парламент и държавите членки обсъждат подобна забрана

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

България Преди 3 часа

Пратката от 3840 касетки не е допусната до пазара на ЕС след лабораторен анализ

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Свят Преди 3 часа

Масирана ракетна атака опустоши международното летище „Крал Халид“ в Рияд, отнемайки живота на 13 души и ранявайки над 300. Въздушното пространство е блокирано, а стотици полети – отменени

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Парите ни Преди 3 часа

КНСБ и БСК защитиха механизма с четирите показателя

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

България Преди 3 часа

„В нашата страна имаме територия, която се контролира от руснаците. През тази част от земята могат да преминават всякакви хибридни и всякакви шпионски дейности. Ние не знаем какво правят там и можем само да гадаем, знаейки колко опитен и усъвършенстван е шпионажът там“, коментира бившият външен министър на България Надежда Нейнски

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Любопитно Преди 4 часа

Космическият феномен FRB 20240304B е пътувал през 80% от историята на космоса, за да достигне до Земята и да разкрие тайни от древния Космос

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Парите ни Преди 4 часа

По държавния бюджет неизпълнението е 6,4 млрд. лв., а най-слаба е 2021 г. с едва 31,5% изпълнение

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Свят Преди 4 часа

Русия "няма да даде на Украйна почивка на бойното поле"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

„Те все още не са готови за моя свят“: Питбул разкри защо пази децата си от славата

Edna.bg

Мона Гочев обикаля най-известните зоо кътчета в света

Edna.bg

ГДБОП разби наркоканал в Ловеч: Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони

Nova.bg

Оранжев и жълт код за силни дъждове във вторник

Nova.bg