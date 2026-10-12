Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

И нженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна с кадмий от нейния колега Дейвид Сю.

Случаят, разкрит благодарение на скрита камера, шокира обществеността не само заради мащаба на престъплението, но и заради шокиращо леката присъда на извършителя.

Сега, докато Сю прави опити напълно да заличи съдебното си досие, историята отново излиза на преден план и поставя болезнени въпроси за границите на правосъдието и сигурността на работните места.

Началото на кошмара и симптомите

Всичко започва през 2017 г., когато Ронг Юан започва работа като инженер в Berkeley Engineering and Research – експертна фирма в района на залива на Сан Франциско, както показват архивите на The San Francisco Standard. Не след дълго здравето ѝ започва рязко да се влошава. Отначало симптомите изглеждат леки и неособено тревожни, изразяващи се в сухи позиви за повръщане и косопад. Състоянието ѝ обаче бързо ескалира. Юан започва да повръща непрекъснато, всичко около нея придобива кисел вкус и в крайна сметка тя неведнъж се озовава в спешното отделение.

Тя опитва абсолютно всичко, дори лети до Китай, за да се консултира със специалисти. За известно време тя самата смята, че може да е болна от рак, но медицинските изследвания и скенерите постоянно дават неокончателни резултати и не показват нищо конкретно.

Разкритието с камера и намесата на полицията

Ситуацията започва да се изяснява, когато родителите на Юан пристигат със самолет от Китай с надеждата да ѝ помогнат. Майка ѝ отпива от водата в нейната бутилка и усеща странен и силно кисел привкус. Юан, която вече е обзета от съмнения, започва да си задава въпроса дали някой съзнателно не я трови. Вътрешното ѝ усещане преминава в желязна решителност и тя започва разследване сама, тъй като лекарите вече са изчерпали всички възможности.

В началото на 2019 г., след като търпението ѝ се изчерпва напълно, тя купува малка камера за видеонаблюдение и я поставя на бюрото си. Това, което устройството запечатва, се оказва шокиращо. На 11 февруари Сю е заловен на камерата да се приближава до работното ѝ място и да манипулира бутилката ѝ с вода.

На 4 март той се връща отново, но този път носи малък бял съд, излива съдържанието му в бутилката, завърта я и спокойно си тръгва. Гледайки тези записи, Юан осъзнава, че най-страшните ѝ опасения са напълно реални, и веднага предава събраните доказателства на полицията.

Направените малко по-късно лабораторни анализи показват ужасяваща картина – бутилките ѝ с вода са натъпкани с кадмий в количества до 3,5 милиона пъти над федералната норма за безопасност. Когато полицията тества кръвни проби както от самата Юан, така и от нейните родители, резултатите доказват отравяне с кадмий при всички тях.

Тъй като майка ѝ е използвала същата вода за готвене, цялото семейство се оказало изложено на токсичното вещество. Полицията в Бъркли реагира бързо и арестува Дейвид Сю през март, като му повдига обвинения в опит за убийство и отравяне с тежка телесна повреда.

Опасният профил на кадмия и последствията

Кадмият представлява тежък метал, който намира приложение в батериите, някои бои и индустриални материали, като същевременно е изненадващо лесен за намиране, ако човек знае къде да го търси. Излагането на неговото въздействие може напълно да разруши бъбреците, белите дробове и костите, като освен това е доказан и признат рисков фактор за развитие на рак.

В случая на Юан става въпрос за отравяне на бавен ход, а не за еднократен инцидент – тя е подлагана на токсично влияние в продължение на месеци, а вероятно и години. Дори след като успява да оцелее, тя все още се бори с тежки здравословни проблеми и не е в състояние да работи на пълен работен ден. Нейната история показва колко ужасно трудно може да бъде диагностициран или дори подозиран скритият и постепенно протичащ процес на отравяне.

Съдебният процес и спорната присъда

Правният изход от делото и последващата присъда на Сю се превръщат в поредния център на обществено внимание. Първоначално прокурорите го обвиняват в опит за убийство, но впоследствие той сключва споразумение с правосъдието и пледира „без оспорване“ по обвинението в отравяне с тежка телесна повреда.

Това технически не е пълно признание за вина, но носи абсолютно същата правна тежест. В крайна сметка Сю се разминава с две години пробация и без ефективна присъда за затвор, като му се приспада едва един единствен ден, прекаран в ареста.

Определеното му обезщетение е шокиращо ниско – около 7058 долара, което е нищожна сума на фона на почти половин милион долара, поискани от самата Юан. Съдът се опира на токсикологичен доклад, според който дългосрочни странични ефекти от кадмиевото отравяне уж не се очакват, но Юан категорично не е съгласна с това, тъй като нейните физически страдания са реални и продължават и до днес. За мнозина наблюдатели тази присъда изглежда обидно лека за мащаба на извършеното деяние.

Сю завършва изтърпяването на пробацията си през март 2026 г., а понастоящем прави опити напълно да изчисти съдебното си досие, възползвайки се от процедурата за заличаване на присъди в Калифорния. Окръжната прокуратура на окръг Аламеда се противопоставя на това искане, но действащият закон е на страната на Сю, стига той да отговаря на всички формални изисквания.

Към днешна дата Ронг Юан се е превърнала в силен публичен глас в защита на други жертви. Тя публично разпространява записите от видеонаблюдението и говори открито за дълготрайните си здравословни проблеми, надявайки се по този начин да привлече внимание и да помогне на други пострадали да бъдат диагностицирани навреме. Нейната позиция е категорична – отравянето с кадмий е престъпление, което в никакъв случай не бива да бъде пренебрегвано или подценявано.