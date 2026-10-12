Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

П олските власти арестуваха 21-годишен украински студент, заподозрян в подготовка на убийство от „расова омраза“ и нападение с нож за онлайн предизвикателство, известно като „Кървав петък“, съобщиха прокурорите.

Арестът дойде след серия от инциденти с насилие в Полша, която миналата седмица преживя три нападения с нож за четири дни, а в неделя съобщи за предполагаем заговор за убийство на премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Ярослав Ф., чието фамилно име не е разкрито съгласно полския закон за поверителност, „е заподозрян в подготовка за убийство на случайно срещнат човек с нож, мотивиран от расова омраза и желание да участва в онлайн предизвикателството „Кървав петък“, се казва в изявление на прокурорите в Люблин.

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Сега той е изправен пред до 15 години затвор за „подготовка за извършване на убийство... на основания, произтичащи от омраза, основана на расови различия“.

Прокурорите добавиха, че разследването е започнало след предупреждение от Католическия университет „Йоан Павел II“ в източния град, където заподозреният е бил студент.

Университетът отбеляза „тревожни сигнали“, идващи от Ярослав Ф., включително похвали за „извършването на престъпления, включително расово мотивирани“ в час. Той също така изразил „директно намерение да лиши от живот случайни хора“ като част от предизвикателството „Кървав петък“.

Твърди се, че мъжът е насърчавал студентка да се присъедини към престъпното намерение.

Прокурорите заявиха, че към момента на ареста си заподозреният е разполагал стри ножа, включително един, който е носел със себе си, и два специализирани ножа за хвърляне, които е имал у дома.

Анализ на телефоните и лаптопа му показва, че е търсил онлайн „съдържание, свързано с мъчения и причиняване на болка“ и че е гледал „драстично съдържание“ в Teлеграм.

Той предложил да „постигне споразумение“ с друго лице, за да извършат престъплението заедно, заявиха прокурорите, добавяйки, че нападението е било осуетено само благодарение на незабавната реакция на университетските власти и намесата на полицията.

Те добавиха, че е бил задържан, докато е работил като таксиметров шофьор за приложение за споделено пътуване.

Въпреки че нападенията с нож някога се смятаха за рядкост в Полша, скорошен брой нашумели инциденти поставиха страната в тревога.

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Миналата седмица Туск осъди скорошните нападения с нож в училище като „култ към насилието“.

Тийнейджърите попадат „под влиянието на интернет, видеоигрите и съдържанието, което насърчава чистото насилие“, каза той: „За съжаление, то е достигнало и до Полша.“