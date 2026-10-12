Свят

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

В момента Европейският парламент и държавите членки обсъждат подобна забрана

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 16:25
Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция
Източник: AP/БТА

Г ърция е на път да стане една от първите държави в ЕС, които ще забранят на деца и младежи под 15-годишна възраст да използват социални мрежи.

Забраната, която трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 г., беше представена днес от държавният министър Акис Скерцос на пресконференция с участието на други министри в Атина.

Още през април премиерът Кириакос Мицотакис заяви в TикТок, че подобна забрана предстои.

Франция първа в ЕС забрани социалните мрежи за децата

„Време е да се заемем с въпроса за потенциалната дигитална зависимост“, каза Скерцос.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис цитира проучване сред 2500 ученици, според което една четвърт от анкетираните съобщават, че използват прекомерно социалните мрежи.

ЕС се готви да ограничи социалните мрежи за децата

Един на всеки петима заявява, че се чувства нервен или несигурен и изпитва проблеми с концентрацията, когато няма достъп до мобилния си телефон.

Според министъра на цифровото управление Димитрис Папастергиу при нарушения от страна на платформите ще бъдат прилагани европейски механизми за контрол и санкции.

Съгласно Закона за цифровите услуги  при определени нарушения са възможни глоби в размер до 6% от глобалния годишен оборот на съответната компания.

През септември Европейската комисия представи т.нар. EU Kids Act като общоевропейско решение за защита на непълнолетните онлайн.

Той предвижда забрана за използване на социални мрежи от лица под 13 години и изисква потребителите да са навършили поне 15 години, за да могат сами да създават свои акаунти.

В момента Европейският парламент и държавите членки обсъждат предложението.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Гърция социални мрежи забрана за деца
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

"Перфектната буря" удари петролните пазари

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 21 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 20 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България Преди 48 минути

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

България Преди 50 минути

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

България Преди 2 часа

Той беше пуснат под парична гаранция от 5000 евро

Изкуствен интелект прогнозира риска от инсулт до пет години напред

Изкуствен интелект прогнозира риска от инсулт до пет години напред

Любопитно Преди 2 часа

Български специалисти представиха нов онлайн калкулатор с изкуствен интелект, който оценява петгодишния риск от исхемичен инсулт, и дигитална платформа за светкавична диагностика в спешните случаи

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Парите ни Преди 2 часа

Сдружението за модерна търговия обвини КЗП в подвеждане на потребителите и зададе пет въпроса на комисията

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Свят Преди 2 часа

Инженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна

<p>Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ<span color="" font-size:="" noto="" style="color: rgb(108, 108, 108); font-family: Arial, sans-serif, ">&nbsp;</span>бяха отнети два паспорта</p>

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

България Преди 2 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че още през 2025 г. на Ива Михайлова са отнети българският и македонският паспорт заради риск от бягство. Властите категорично са отказвали да ѝ ги върнат въпреки настоятелните искания на защитата ѝ

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърите попадат „под влиянието на интернет“

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

БезГранично Преди 3 часа

Данните на гръцката статистика ELSTAT показват резки поскъпвания при енергията, хотелите и храните

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

България Преди 3 часа

Пратката от 3840 касетки не е допусната до пазара на ЕС след лабораторен анализ

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Свят Преди 3 часа

Масирана ракетна атака опустоши международното летище „Крал Халид“ в Рияд, отнемайки живота на 13 души и ранявайки над 300. Въздушното пространство е блокирано, а стотици полети – отменени

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Парите ни Преди 3 часа

КНСБ и БСК защитиха механизма с четирите показателя

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

България Преди 3 часа

„В нашата страна имаме територия, която се контролира от руснаците. През тази част от земята могат да преминават всякакви хибридни и всякакви шпионски дейности. Ние не знаем какво правят там и можем само да гадаем, знаейки колко опитен и усъвършенстван е шпионажът там“, коментира бившият външен министър на България Надежда Нейнски

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Любопитно Преди 4 часа

Космическият феномен FRB 20240304B е пътувал през 80% от историята на космоса, за да достигне до Земята и да разкрие тайни от древния Космос

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Парите ни Преди 4 часа

По държавния бюджет неизпълнението е 6,4 млрд. лв., а най-слаба е 2021 г. с едва 31,5% изпълнение

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Свят Преди 4 часа

Русия "няма да даде на Украйна почивка на бойното поле"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

„Те все още не са готови за моя свят“: Питбул разкри защо пази децата си от славата

Edna.bg

Мона Гочев обикаля най-известните зоо кътчета в света

Edna.bg

ГДБОП разби наркоканал в Ловеч: Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони

Nova.bg

Оранжев и жълт код за силни дъждове във вторник

Nova.bg