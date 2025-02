Трима мъже загиват при подозирано отравяне с газ в горещ извор в Япония

Т рима души загинаха в североизточна Япония при инцидент, заради вдишването на смъртоносен газ в курорт с горещи извори.

Японските медии съобщиха, че тримата мъже, които са работили в близкия хотел, са били открити в планински район близо до град Фукушима във вторник. Техните тела били намерени в район на Takayu Onsen (горещ извор), където са регистрирани високи концентрации на сероводород, токсичен страничен продукт, свързан с вулканични горещи извори.

Газът, който придава на японските онсен курорти характерната им миризма на сяра, може да бъде опасен, ако се вдишва в достатъчно високи концентрации. Властите предполагат, че тримата мъже може да са вдишали този газ, съобщи Asahi Shimbun.

