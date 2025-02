Обвинената в отравяне с коледен сладкиш е открита мъртва в затвора

Б разилка, обвинена в отравянето на семейството на съпруга си с коледен сладкиш, съдържащ арсен, беше открита мъртва в затворническата си килия. Полицията предполага, че вероятно става дума за самоубийство.

42-годишната Дейза Моура дос Анжос беше задържана в предварителния арест от януари, след като прокуратурата ѝ повдигна обвинения за убийството на трима души на Бъдни вечер, както и за опит за убийство на още трима.

Три жени починаха след ядене на коледна торта

Разследването установило, че всички жертви са консумирали от сладкиша, приготвен от брашно, заразено със смъртоносната отрова. Освен това полицията проверява дали Моура дос Анжос има връзка и с мистериозната смърт на свекъра си, починал през септември. При ексхумация на тялото му съдебните експерти открили високи нива на арсен, което засилило подозренията, че той също е бил отровен.

Въпреки че заподозряната категорично отрича да е извършила престъпленията, началникът на местната полиция Клебер дос Сантос Лима изрази увереност, че тя е „проучила, закупила и използвала отровата, за да убие жертвите си“. Разследващите са открили доказателства, че тя е купувала арсеник поне в четири отделни случая.

За да идентифицират източника на отравянето, криминалистите изследвали различни хранителни продукти от дома на свекървата на Моура дос Анжос, където шестимата пострадали са се разболели. В крайна сметка било установено, че брашното, използвано за приготвяне на коледния сладкиш, съдържа опасно високи нива на арсен.

"Примати": Мъж уби с отровен ориз съпругата си и двете ѝ деца

Woman arrested over Christmas cake arsenic poisoning 'had laced her mother-in-law's flour' before tainted dish was served up to family killing three, Brazilian cops suspect as they reveal pair's 20-year feud https://t.co/kfOYLzQS8P pic.twitter.com/3e5Rflmuc3