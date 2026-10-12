Свят

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Гринкевич отправи ясно послание към Москва

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 16:20
Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“
Източник: AP/БТА

Р ъководителят на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич отправи категорично предупреждение към Русия, заявявайки, че силите му ще унищожат „всичко и всеки обект“, свързани с евентуално нападение, ако Москва е „достатъчно безразсъдна“, за да атакува територия на алианса, предаде „Ройтерс“.

Представяйки своята „теория на победата“ на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич заяви, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже „напълно безсмислено“.

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Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия.

Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажни действия, навлизания на дронове във въздушното им пространство и кибератаки срещу тях. 

Миналия месец Русия предупреди, че ще използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград.

В речта си пред Варшавския форум за сигурност Гринкевич не спомена Русия по име, но посланието му очевидно беше насочено към Москва, отбелязва Ройтерс. 

В Стратегическата концепция на НАТО от 2022 г. Русия е определена като най-значимата заплаха за сигурността на алианса.

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„Ако някой е достатъчно безразсъден, за да ни нападне, ще отвърнем на удара“, заяви той и добави: „Ще спрем нападението и ще лишим противника от възможността да постигне целите си, каквито и да са те“.

Гринкевич отправи ясно послание към Москва, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в района на нападението.

„Ако противникът реши да продължи атаката или да включи резервите си, ще разгромим бойната система, която използва срещу нас“, заяви той. „Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което ги подпомага, осигурява снабдяването им и осъществява командването им.“

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Инджева    
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