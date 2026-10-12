Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

А пелативният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на турския шофьор на ТИР, обвинен за катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загина 26-годишен мъж от Пловдив, а други двама пострадаха.

Магистратите отмениха определената от Окръжния съд в Сливен - парична гаранция от 5000 евро, и уважиха протеста на прокуратурата. Решението беше взето в отсъствието на обвиняемия Бюлент Дженгиз, който не се яви в съдебната зала, въпреки че е бил лично уведомен за заседанието.

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Според апелативните съдии има достатъчно доказателства, които обосновават подозрението за съпричастност на турския водач към тежкия инцидент. Съдът приема и че съществува реална опасност той да се укрие. Сред мотивите са липсата на постоянна уседналост в България, турското му гражданство, пребиваването на семейството му в Чехия и професията му на международен шофьор, която предполага чести пътувания зад граница.

Неявяването на обвиняемия без уважителна причина допълнително е натежало при решението на магистратите. Според съда нито паричната гаранция, нито домашният арест биха били достатъчни, за да предотвратят евентуалното му укриване.

Тежката катастрофа стана на 3 октомври в района на 266-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в посока Бургас. При инцидента загина 26-годишен мъж от Пловдив, а двама мъже - на 27 и 57 години от Карнобат, бяха ранени.

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Разследването продължава. Предстоят допълнителни разпити на свидетели и изготвянето на автотехнически и съдебномедицински експертизи. За престъплението, в което е обвинен турският шофьор, законът предвижда от 10 до 15 години лишаване от свобода. Определението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.