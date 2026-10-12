България

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

Той беше пуснат под парична гаранция от 5000 евро

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 17:06
Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда
Източник: БТА

А пелативният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на турския шофьор на ТИР, обвинен за катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загина 26-годишен мъж от Пловдив, а други двама пострадаха.

Магистратите отмениха определената от Окръжния съд в Сливен - парична гаранция от 5000 евро, и уважиха протеста на прокуратурата. Решението беше взето в отсъствието на обвиняемия Бюлент Дженгиз, който не се яви в съдебната зала, въпреки че е бил лично уведомен за заседанието.

Искат постоянен арест за шофьора на камиона от тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

Според апелативните съдии има достатъчно доказателства, които обосновават подозрението за съпричастност на турския водач към тежкия инцидент. Съдът приема и че съществува реална опасност той да се укрие. Сред мотивите са липсата на постоянна уседналост в България, турското му гражданство, пребиваването на семейството му в Чехия и професията му на международен шофьор, която предполага чести пътувания зад граница.

Неявяването на обвиняемия без уважителна причина допълнително е натежало при решението на магистратите. Според съда нито паричната гаранция, нито домашният арест биха били достатъчни, за да предотвратят евентуалното му укриване.

Тежката катастрофа стана на 3 октомври в района на 266-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в посока Бургас. При инцидента загина 26-годишен мъж от Пловдив, а двама мъже - на 27 и 57 години от Карнобат, бяха ранени.

Пускат под домашен арест шофьора, обвинен за катастрофата на АМ "Тракия"

Разследването продължава. Предстоят допълнителни разпити на свидетели и изготвянето на автотехнически и съдебномедицински експертизи. За престъплението, в което е обвинен турският шофьор, законът предвижда от 10 до 15 години лишаване от свобода. Определението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
катастрофа автомагистрала Тракия турски шофьор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

"Перфектната буря" удари петролните пазари

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

carmarket.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 21 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 20 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България Преди 45 минути

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

България Преди 47 минути

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Свят Преди 2 часа

Инженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна

<p>Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ<span color="" font-size:="" noto="" style="color: rgb(108, 108, 108); font-family: Arial, sans-serif, ">&nbsp;</span>бяха отнети два паспорта</p>

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

България Преди 2 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че още през 2025 г. на Ива Михайлова са отнети българският и македонският паспорт заради риск от бягство. Властите категорично са отказвали да ѝ ги върнат въпреки настоятелните искания на защитата ѝ

<p>Принцеса Кейт изведе&nbsp;11-годишната Шарлот на разходка с метрото (ВИДЕО)</p>

Принцеса Кейт изведе 11-годишната Шарлот на разходка с метрото

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс и 11-годишната ѝ дъщеря Шарлот се отказаха от официалния си кортеж и използваха градския транспорт за разходка в Лондон. Пътници споделят, че двете са изглеждали изключително спокойни и са разговаряли с хората във вагона

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърите попадат „под влиянието на интернет“

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Любопитно Преди 2 часа

Някои го наричат грижа за здравето, а шефовете им - кошмар за работния график. Нагласянето на работата спрямо биологичния часовник раздели офисите на две

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

БезГранично Преди 2 часа

Данните на гръцката статистика ELSTAT показват резки поскъпвания при енергията, хотелите и храните

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

Свят Преди 3 часа

В момента Европейският парламент и държавите членки обсъждат подобна забрана

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

България Преди 3 часа

Пратката от 3840 касетки не е допусната до пазара на ЕС след лабораторен анализ

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Свят Преди 3 часа

Масирана ракетна атака опустоши международното летище „Крал Халид“ в Рияд, отнемайки живота на 13 души и ранявайки над 300. Въздушното пространство е блокирано, а стотици полети – отменени

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Парите ни Преди 3 часа

КНСБ и БСК защитиха механизма с четирите показателя

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

България Преди 3 часа

„В нашата страна имаме територия, която се контролира от руснаците. През тази част от земята могат да преминават всякакви хибридни и всякакви шпионски дейности. Ние не знаем какво правят там и можем само да гадаем, знаейки колко опитен и усъвършенстван е шпионажът там“, коментира бившият външен министър на България Надежда Нейнски

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Любопитно Преди 3 часа

Космическият феномен FRB 20240304B е пътувал през 80% от историята на космоса, за да достигне до Земята и да разкрие тайни от древния Космос

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Парите ни Преди 4 часа

По държавния бюджет неизпълнението е 6,4 млрд. лв., а най-слаба е 2021 г. с едва 31,5% изпълнение

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Свят Преди 4 часа

Русия "няма да даде на Украйна почивка на бойното поле"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

„Те все още не са готови за моя свят“: Питбул разкри защо пази децата си от славата

Edna.bg

Мона Гочев обикаля най-известните зоо кътчета в света

Edna.bg

ГДБОП разби наркоканал в Ловеч: Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони

Nova.bg

Оранжев и жълт код за силни дъждове във вторник

Nova.bg