Скандалът с чантата Dior и бившата първа дама Южна Корея се разраства

Тя е е обвинена в подкуп и манипулиране на акции

25 септември 2025, 11:47
Източник: iStock photos/Getty images

К им Кеон Хи, съпругата на отстранения бивш президент на Южна Корея Юн Сук Йол, се яви в съда в сряда в началото на процеса за корупция срещу нея част от наказателно разследване, което вече е обхванало високопоставени политически и религиозни фигури, пише The New York Post.

Ким, която е обвинена в подкуп и манипулиране на акции, пристигна в Централния районен съд в Сеул, облечена в черен костюм, с което направи първата си публична поява след ареста си през август.

Бившата първа дама на Южна Корея беше разпитана пред съда

В кратко изявление пред съда тя потвърди личните си данни и поиска делото ѝ да се гледа от съдия, а не от съдебни заседатели, но не коментира обвиненията.

Прокурорът очерта обвиненията срещу Ким, включително за манипулиране на акции, нарушаване на законите за политическо финансиране чрез искане към влиятелен посредник да проведе безплатно социологическо проучване, както и за приемане на подкупи от южнокорейската Църква на обединението.

Адвокатите на Ким отхвърлиха всички обвинения и заявиха, че прокуратурата не е предоставила подробности за събраните доказателства.

Ако бъде призната за виновна по което и да е от обвиненията, Ким може да получи наказание от глоба до пет години затвор.

Скандалът с чантата Dior, която тя бе заснета да приема от пастор с помощта на скрита камера, засенчи президентството на съпруга ѝ до неговата шокираща декларация за военно положение през декември, довела до отстраняването му от поста.

Юн е изправен отделно пред съда по обвинения в бунт и е задържан от юли.

Във вторник Хан Хак-джа, лидерът на Църквата на обединението в Южна Корея, бе осъдена на затвор по обвинения, че е наредила на организацията си да подкупи Ким срещу политически услуги.

Прокурорите заявиха, че църквата е дала на Ким две чанти Chanel, колие Graff и комплект с корейски женшен, оценявани на общо около 80 милиона вона.

Адвокатът на Ким обаче заяви, че бившата първа дама не е получила нито един от тези подаръци.

Съпругата на Ким Чен-ун се появи с луксозна чанта, нарушаваща санкциите

Хан отрече обвиненията, като ги нарече "невярна информация".

Създадена в Южна Корея през 50-те години църквата е била критикувана за събирането на дарения и други практики, а най-скоро заради политически скандал в Япония след убийството на бившия премиер Шиндзо Абе.

Източник: The New York Post (NY Post)    
