Съпругата на Ким Чен-ун се появи с луксозна чанта, нарушаваща санкциите

С ъпругата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун – Ри Сол Джу – се завърна публично във вторник след година и половина отсъствие от общественото внимание. Тя се присъедини към съпруга си и дъщеря им Джу Е на пищна церемония по откриването на нов морски курорт на източното крайбрежие на една от най-бедните страни в света.

Ри, която за последно беше показана в кадри от държавните медии на 1 януари 2024 г., бе заснета да носи чанта, която силно наподобява модел на италианската луксозна марка Gucci.

Износът на луксозни стоки за Северна Корея е забранен съгласно санкциите на ООН, наложени във връзка с ядрените и балистични програми на режима в Пхенян. Въпреки това, по данни от различни източници, подобни артикули често влизат в страната чрез дипломатическа поща, която по международно право е освободена от митнически проверки.

Известно е, че Ким Чен Ун има слабост към лукса — притежава колекция от скъпи часовници, автомобили и дори частни самолети. Един от най-близките му съюзници, руският президент Владимир Путин, му подари руска лимузина, след като Ким изрази възхищението си от модела при посещението си в Русия през 2023 г.

Чантата, която носеше Ри Сол Джу, изглежда е от серията Gucci GG Marmont — модел, който се продава на дребно за над 2000 долара.

Същевременно, въпреки че в края на 2023 г. режимът увеличи официалните заплати десетократно, средната месечна заплата в Северна Корея възлиза на около 30 000 вона — по-малко от 4 долара месечно, според анализатори.

Цените на стоките на вътрешния пазар остават ниски, но повечето граждани не могат да преживеят само с държавни доходи и често се принуждават да работят в сивия сектор или на черния пазар, за да осигурят прехраната си.

Докато дъщерята на Ким – Джу Е, за която се смята, че е неговата избраница за наследник – все по-често се появява редом с баща си, завръщането на Ри Сол Джу вероятно е част от стратегията за популяризиране на новия курорт Уонсан-Калма, разположен на полуостров Калма.

Ким Чен Ун обяви, че Уонсан-Калма ще „заблести като туристически курорт от световна класа“ и ще бъде първият от няколкото „райски кътчета“, планирани в страната. Държавната агенция КЦИА определи церемонията като „голямо знаменателно събитие“.

Туристическата зона включва хотели с капацитет за настаняване на близо 20 000 души, както и разнообразни удобства, ресторанти и морски басейни. Според КЦИА, обектите в курорта „предлагат целогодишно истинския вкус на източното крайбрежие, представяйки живописна гледка към четирикилометров плажен участък, пълен с посетители всяка година“.

На церемонията присъстваха руският посланик и други представители на дипломатическата мисия на Москва, посочват държавните медии.

Today, Ri Sol Ju made her first public appearance in nearly half a year pic.twitter.com/4gTdwOYHw8